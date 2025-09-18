Γλυφάδα: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε κάδο ανακύκλωσης

Ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε κάδο ανακύκλωσης στη Γλυφάδα τα ξημερώματα της Πέμπτης (18.9.2025).

Σύμφωνα με πληροφορίες περίπου ο άνδρας εντοπίστηκε περίπου στις 03:15 τα ξημερώματα, στην Οδό Καραγιώργου και Διαδόχου Παύλου, στη Γλυφάδα, εντοπίστηκε ένας άντρας μέσα σε ένα κάδο ανακύκλωσης.

Στο σημείο μετέβησαν πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να τον απεγκλωβίσουν.

Ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 αναφέρει πως ο άνδρας μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ πρόκειται για Ρόμα που μπήκε μέσα στον κάδο ανακύκλωσης ρούχων και εγκλωβίστηκε σε αυτόν.