Γλυφάδα: Γερανοφόρο έπεσε σε καφετέρια – «Ζούμε από θαύμα»

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (20.9.25) στη Γλυφάδα, όταν γερανοφόρο όχημα ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και προσέκρουσε σε κατάστημα επί της οδού Φοίβης.

Από το τροχαίο με το γερανοφόρο στη Γλυφάδα δεν υπάρχουν τραυματισμοί.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Τροχαίας, ενώ στο σημείο έσπευσε και συνεργείο για την απομάκρυνση του γερανού.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Φοίβης διεκόπη προσωρινά, με αποτέλεσμα να προκληθούν κυκλοφοριακά προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή.

«Ζούμε από θαύμα»

«Καθόμουν στο τραπέζι με το αφεντικό μου και ξαφνικά ακούμε έναν θόρυβο. Κοιτάμε και βλέπουμε κάποια έπιπλα να πέφτουν. Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα. Εκεί περνάει πολύ κόσμος ζούμε από θαύμα», αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας στο newsit.gr.

«Νιώσαμε πολύ έντονα την πτώση και πετάχτηκαν κομμάτια», τονίζει.

Προανάκριση για τα αίτια του συμβάντος διενεργεί η Τροχαία.

