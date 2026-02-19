Γλυφάδα: Νεκρός ο 26χρονος που αγνοούταν – Βρέθηκε η σορός του στον Ισθμό της Κορίνθου

Τραγική κατάληξη είχε η εξαφάνιση ενός 26χρονου άνδρα που αγνοούνταν από τις 14 Φεβρουαρίου 2026 από την Γλυφάδα, με την σορό του να εντοπίζεται στον Ισθμό της Κορίνθου.

Η σορός του 26χρονου είχε εντοπιστεί το πρωί της περασμένης Κυριακής, μία μέρα μετά την εξαφάνιση του από την Γλυφάδα, στην θαλάσσια περιοχή του Ισθμού της Κορίνθου και σήμερα το πρωί (19/2/2026) αναγνωρίστηκε από την μητέρα του.

Ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού» κ. Γιαννόπουλος με δήλωση του επιβεβαίωσε τον θάνατο του 26χρονου και πληροφόρησε ότι αναγνωρίστηκε από την μητέρα του.

Υπενθυμίζεται ότι για τον νεαρό άνδρα είχε εκδοθεί missing alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού» χθες Τετάρτη (18/2/2026).

Η ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού

«Η περιπέτεια του Αλέξη Σακελλίων, 26 ετών, έληξε με τραγικό τρόπο, βυθίζοντας στη θλίψη τους δικούς του ανθρώπους, που τον αναζητούσαν. Στις 15/02/2026 είχε δημοσιοποιηθεί ο εντοπισμός σορού νεαρού άνδρα στον Ισθμό της Κορίνθου. Ωστόσο ήταν αγνώστων στοιχείων και έκτοτε αναζητούνταν οι οικείοι του για να γίνει η αναγνώριση. Στις 18/02/2026 κατόπιν επικοινωνίας μητέρας, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενεργοποίησε τον μηχανισμό Missing Alert Hellas για την αναζήτηση του Αλέξη Σακελλίων, 26 ετών.

Μετά την ενεργοποίηση του Missing Alert Hellas, πολίτης επικοινώνησε με το Λιμεναρχείο Ισθμίων Κορίνθου, αρμόδιο για την ταυτοποίηση της σορού που είχε βρεθεί, ενημερώνοντας για την εν εξελίξει αναζήτηση ενός 26χρονου. Στις 19/02/2026 τελικά, ταυτοποιήθηκε ότι η σορός ανήκει στον αγνοούμενο, ενώ τα αίτια θανάτου του διερευνώνται από τις Αστυνομικές Αρχές. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αλέξη Σακελλίων».