Γλυφάδα: Ο βασιλιάς καρνάβαλος δεν καιγόταν με τίποτα – Προσπαθούσαν πάνω από μια ώρα να του βάλουν φωτιά

Ό,τι και να έκαναν δεν είχε αποτέλεσμα με τους ανθρώπους που είχαν αναλάβει το καρναβάλι να βρίσκονται σε απόγνωση μην ξέροντας τι άλλο να σκαρφιστούν
Κάψιμο καρνάβαλου στη Γλυφάδα
Κάψιμο καρνάβαλου στη Γλυφάδα

Δεν ήθελε να καεί με τίποτα ο βασιλιάς καρνάβαλος στην Γλυφάδα και παίδεψε για τα καλά τους διοργανωτές.

Το καρναβάλι κλείνει πάντα με το κάψιμο του βασιλιά καρνάβαλου, αλλά στη Γλυφάδα χρειάστηκε πάνω από μια ώρα για να τυλιχθεί στις φλόγες.

Ό,τι και να έκαναν δεν είχε αποτέλεσμα, με τους ανθρώπους που είχαν αναλάβει το καρναβάλι να βρίσκονται σε απόγνωση μην ξέροντας τι άλλο να σκαρφιστούν.

Ένας από τους υπεύθυνους εξήγησε τον λόγο που ο βασιλιάς καρνάβαλος… αρνούνταν πεισματικά να καεί. «Όλο το βράδυ βρέχονταν και πλέον δεν είναι εύκολο. Άλλες φορές με λίγο πετρέλαιο φεύγει, πρώτη φορά μας το έκανε αυτό».

Προσπάθησαν μάλιστα να γεμίσουν το κενό που υπήρχε στη βάση με αναμμένα χαρτιά, αλλά ούτε αυτό είχε αποτέλεσμα.

Λύση βρέθηκε, μετά από μια ώρα παιδέματος! «Έλουσαν» γύρω γύρω τον βασιλιά καρνάβαλο με μπόλικο εύφλεκτο υλικό και τελικά πήρε φωτιά.

Για να διευκολύνουν το κάψιμο έριξαν το εύφλεκτο υλικό σε χαρτόνια και τα έβαλαν πάνω στον βασιλιά καρνάβαλο.

Η ανακούφιση όλων ήταν μεγάλη, καθώς ποτέ στο παρελθόν δεν είχαν βρεθεί αντιμέτωποι με παρόμοιο πρόβλημα. Κόσμος και διοργανωτές έδωσαν ραντεβού για του χρόνου με την ευχή ο νέος βασιλιάς καρνάβαλος να καεί πιο εύκολα!

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Αλλάζουν όλα στη στρατιωτική θητεία: Στις 10 εβδομάδες η βασική εκπαίδευση, στα 100 ευρώ η αποζημίωση για παραμεθόριο
Στόχος των αλλαγών είναι η παροχή ουσιαστικής εκπαίδευσης και ειδικοτήτων/δεξιοτήτων που διαμορφώνουν έναν ικανό μαχητή για την εφεδρεία και αποδίδουν ένα χρήσιμο και καταρτισμένο πολίτη στην κοινωνία
Στρατιωτική άσκηση 34
