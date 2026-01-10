Ελλάδα

Γλυκά Νερά: Ηλικιωμένοι ξεγέλασαν απατεώνα που παρίστανε υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ για να τους κλέψει

Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι κατάλαβε την απάτη, αφού είχε πέσει ξανά θύμα εξαπάτησης, με αποτέλεσμα να κάνει ότι τον πιστεύει αλλά στην πραγματικότητα είχε ειδοποιήσει την αστυνομία
Γλυκά Νερά

Στη σύλληψη ενός άνδρα – μέλους συμμορίας που υποδυόταν υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ, εξαπατώντας ηλικιωμένους στην περιοχή των Γλυκών Νερών.

Ο δράστης φέρεται να εισέβαλε σε σπίτια στα Γλυκά Νερά, προσποιούμενος ότι εργάζεται στον ΔΕΔΔΗΕ, με την πρόφαση έπρεπε να ελέγξει τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Ωστόσο, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι κατάλαβε την απάτη, αφού είχε πέσει ξανά θύμα εξαπάτησης, με αποτέλεσμα να κάνει ότι τον πιστεύει αλλά στην πραγματικότητα είχε ειδοποιήσει την αστυνομία.

Όπως περιέγραψε ο άνδρας: «Κατάλαβα και έκανα ότι τον πιστεύω, του μιλούσα στο τηλέφωνο και έκανα ότι δίνω οδηγίες στη γυναίκα μου για να βάλουμε χρυσά σε αλουμινόχαρτο για να το αφήσουμε έξω από το σπίτι».

«Μου έκανε νόημα να πάρω την αστυνομία, βγάλαμε μια σακούλα γεμάτη με πανιά, είπαμε ότι ήταν πράγματα αξίας», είπε η σύζυγός του.

Τελικά, η αστυνομία έσπευσε στην περιοχή και εντόπισε τον άνδρα ο οποίος μιλώντας στο τηλέφωνο κατευθυνόταν στο σπίτι του ζευγαριού. Οι αρχές τον συνέλαβαν και έβαλαν τέλος στην παράνομη δράση του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
172
118
104
88
53
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Νεαρός έβαλε το πίτμπουλ του να επιτεθεί σε 30χρονο για να τον ληστέψει στην Ομόνοια - «Με έριξε κάτω και το σκυλί με δάγκωνε»
Ο δράστης όταν εντόπισε τον 30χρονο ξεκίνησε να τον γρονθκοπεί, ενώ την ώρα που το θύμα ζήτησε βοήθεια εκείνος έδωσε εντολή στο σκυλί να επιτεθεί
Σκύλος
10
Newsit logo
Newsit logo