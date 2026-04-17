Ελλάδα

Γνωστός ράπερ συνελήφθη με κοκαΐνη από μέλη της ΟΠΚΕ στην Κοζάνη

Μαζί με τον τραγουδιστή συνελήφθη και άλλο άτομο, που επέβαινε μαζί του στο ίδιο αυτοκίνητο
Άνδρες της ΟΠΚΕ
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Χειροπέδες σε γνωστό ράπερ πέρασαν άνδρες της ΟΠΚΕ την Κοζάνη. Ο μουσικός φέρεται να είχε στο αυτοκίνητό του ποσότητα κοκαϊνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Kozanimedia, στα διόδια Πολυμύλου της Εγνατίας Οδού στην Κοζάνη, τα μέλη της ΟΠΚΕ προχώρησαν στη σύλληψη του ράπερ μετά από τυχαίο έλεγχο χθες (17.04.2026) το βράδυ.

Ο μουσικός φέρεται να μετέφερε με το όχημά του περίπου 7-8 γραμμάρια κοκαΐνη.

Μαζί με τον τραγουδιστή, ο οποίος κατευθυνόταν προς περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας για επαγγελματικές υποχρεώσεις, συνελήφθη και άλλο άτομο, που επέβαινε μαζί του στο ίδιο αυτοκίνητο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
259
214
63
60
57
