Γνωστός ράπερ συνελήφθη με κοκαΐνη από μέλη της ΟΠΚΕ στην Κοζάνη

Χειροπέδες σε γνωστό ράπερ πέρασαν άνδρες της ΟΠΚΕ την Κοζάνη. Ο μουσικός φέρεται να είχε στο αυτοκίνητό του ποσότητα κοκαϊνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Kozanimedia, στα διόδια Πολυμύλου της Εγνατίας Οδού στην Κοζάνη, τα μέλη της ΟΠΚΕ προχώρησαν στη σύλληψη του ράπερ μετά από τυχαίο έλεγχο χθες (17.04.2026) το βράδυ.

Ο μουσικός φέρεται να μετέφερε με το όχημά του περίπου 7-8 γραμμάρια κοκαΐνη.

Μαζί με τον τραγουδιστή, ο οποίος κατευθυνόταν προς περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας για επαγγελματικές υποχρεώσεις, συνελήφθη και άλλο άτομο, που επέβαινε μαζί του στο ίδιο αυτοκίνητο.