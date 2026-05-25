Γωγώ Μαστροκώστα: «Ο Τραϊανός Δέλλας έφευγε με την τελευταία πτήση για Αθήνα και επέστρεφε το πρωί άυπνος για να την δει για λίγες ώρες»

«Ήθελε να είναι δίπλα στην αγαπημένη του Γωγώ έστω λίγες ώρες. Τελικά άφησε την προπονητική και τον ΟΦΗ για να στηρίξει τη γυναίκα του, Μεγάλε Τραϊανέ συλλυπητήρια» γράφει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Μανώλης Αλεξάκης
Θλίψη σκόρπισε ο θάνατος της Γωγώς Μαστροκώστα, που έχασε τη μάχη με τον καρκίνο σε ηλικία 56 ετών. Το πρώην μοντέλο και γυμνάστρια άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Δευτέρας (25.05.2026) στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα. Ο σύζυγός της Τραϊανός Δέλλας στάθηκε δίπλα της μέχρι και την τελευταία στιγμή.

Ο φύλακας άγγελός της, ο Τραϊανός Δέλλας στάθηκε δίπλα της μέχρι και την τελευταία στιγμή. Ο ίδιος αποχαιρέτησε τη Γωγώ Μαστροκώστα με μια ανάρτηση γράφοντας: «Όσο μακριά και να πετάξεις, η αγάπη μου θα σε φτάνει».

Συγκλονίζει η ανάρτηση για τον Τραϊανό Δέλλα από τον γενικό διευθυντή του Creta Media Group, Μανώλη Αλεξάκη όπου αποκαλύπτει την περίοδο που ήταν προπονητής του ΟΦΗ, και έπαιρνε κάθε μέρα την τελευταία πτήση για Αθήνα, και επέστρεφε στο Ηράκλειο της Κρήτης την επόμενη το πρωί άυπνος, μόνο και μόνο για να βρίσκεται έστω και λίγες ώρες δίπλα στη γυναίκα της ζωής του.

«Έφευγε με την τελευταία πτήση για Αθήνα και επέστρεφε το πρωί Ηράκλειο για την προπόνηση, άυπνος. Ήθελε να είναι δίπλα στην αγαπημένη του Γωγώ έστω λίγες ώρες. Τελικά άφησε την προπονητική και τον ΟΦΗ για να στηρίξει τη γυναίκα του, ήδη όμως είχε ανάψει τη φλόγα. Είχε φέρει σπουδαίους ποδοσφαιριστές στο Ηράκλειο. Εκείνους που μας πήγαν σε 3 τελικούς. Δυστυχώς η Γωγώ Μαστροκώστα έχασε τη μάχη για τη ζωή και τη σκέψη μας από χθες είναι δίπλα σ’ αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο. Μεγάλε Τραϊανέ συλλυπητήρια» γράφει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Μανώλης Αλεξάκης.

 
 
 
 
 
Ο πρώην ποδοσφαιριστής και προπονητής κατάλαβε ότι η κατάσταση της γυναίκας του είναι πλέον μη αναστρέψιμη, αποφάσισε να αφήσει την καριέρα του και να μην την αποχωριστεί ξανά.

