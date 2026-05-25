Γωγώ Μαστροκώστα: Την Τετάρτη 27 Μαΐου στο Ελληνικό η κηδεία της και η ταφή στο Μεσολόγγι – Η επιθυμία της κόρης της

Η Βικτώρια Δέλλα έγραψε για το τελευταίο αντίο στη Γωγώ Μαστροκώστα εκ μέρους της οικογένειας
Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή στα 56 με την τραγική είδηση να απλώνει ένα κύμα συγκίνησης σε ολόκληρη τη χώρα. Οι δικοί της άνθρωποι ετοιμάζονται για την αυλαία του προσωπικού τους δράματος, με την κηδεία και την ταφή της πρώην γυμνάστριας. Όπως έκανε γνωστό η κόρη της, το πρωί της Δευτέρας 25 Μαΐου, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο Ελληνικό και θα ακολουθήσει η ταφή της μητέρας της στον τόπο καταγωγής της, το Μεσολόγγι.

Η Βικτώρια Δέλλα έγραψε για το τελευταίο αντίο στη Γωγώ Μαστροκώστα: «Εκ μέρους της οικογένειας, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη και ώρα 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό. Θα ακολουθήσει η ταφή στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, στον τόπο καταγωγής της μανούλας μου, για όσους επιθυμούν να παραστούν». Αντί στεφάνων, η κόρη της γράφει πως η οικογένεια επιθυμεί δωρεά στο Ίδρυμα Φλόγα.

Το νοσοκομείο Ευαγγελισμός εξέδωσε ανακοίνωση για τον θάνατο της 56χρονης: «Σήμερα, 25/05/2026 και κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, στο Νοσοκομείο ΓΝΑ “Ευαγγελισμός”, απεβίωσε  η Γεωργία Μαστροκώστα μετά από πολυετή μάχη και παρά τις προσπάθειες των θεραπόντων ιατρών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στους οικείους της».

Η 18χρονη κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα και του Τραϊανού Δέλλα ήταν εκείνη που ανακοίνωσε τη θλιβερή είδηση με μια σπαρακτική ανάρτηση. Λίγες ώρες αργότερα βγήκε από τον Ευαγγελισμό και ζήτησε από τους δημοσιογράφους να μην ειπωθούν ανακρίβειες και σταλούν λάθος μηνύματα με αφορμή τον θάνατο της μητέρας της.

Η Γωγώ Μαστροκώστα έχει επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να κρατά χαμηλούς τόνους για την προσωπική της ζωή και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το ίδιο έκανε και το τελευταίο διάστημα, παρά το γεγονός ότι εδώ και καιρό είχε γίνει γνωστό ότι περνάει δύσκολες στιγμές.

Η ανάρτηση της κόρης της Γωγώς Μαστροκώστα

Η Γωγώ Μαστροκώστα αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια, ενώ νοσηλευόταν τους τελευταίους μήνες στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» καθώς είχε επιδεινωθεί η κατάστασή της.

