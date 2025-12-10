Greek Mafia: Το οπλοστάσιο που βρήκε η Αστυνομία στη γιάφκα της Καλλιθέας

Οπλοστάσιο ανακάλυψαν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη γιάφκα της εγκληματικής οργάνωσης στην Καλλιθέα, οι οποίες οδήγησαν στη σύλληψη έξι ατόμων που φέρονται να συνδέονται με την ένοπλη επίθεση κατά του Γιάννη Λάλα στα Άνω Λιόσια.

Στο οπλοστάσιο της εγκληματικής οργάνωσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 5 πολεμικά τυφέκια “Καλάσνικοφ”, 5 πιστόλια, δεκάδες γεμιστήρες, εκατοντάδες φυσίγγια, αλεξίσφαιρα γιλέκα, taser, ρόπαλα, σιδερογροθιές, μεταλλικές ράβδοι, ανιχνευτής συσκευών παρακολούθησης, GPS–tracker

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 5 άντρες που συνελήφθησαν ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης εκτελεστών συμβολαίων θανάτου, ενώ στην οργάνωση φέρονται να συμμετέχουν και ακόμα τρία άτομα, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί, ανάμεσα στους οποίους είναι και ένας έγκλειστος σε φυλακή.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, εμπρησμός, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, πλαστογραφία, κλοπή, όπλα και εκρηκτικά, ναρκωτικά, βία κατά υπαλλήλων και φωτοβολίδες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ οι συλληφθέντες φέρονται να είναι πίσω από την απόπειρα ανθρωποκτονίας εναντίον του 42χρονου Γιάννη Λάλα, ο οποίος δολοφονήθηκε πριν από λίγο καιρό στην Αράχοβα.

Επίσης φέρονται ότι είναι οι δράστες εμπρησμού σε πρατηρίου καυσίμων στην περιοχή της Αργυρούπολης Αττικής.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας έχει ως εξής:

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υποθέσεις εμπρησμού, κλοπής και απόπειρας ανθρωποκτονίας, καθώς και σε διακεκριμένες παραβάσεις του νόμου περί όπλων και εκρηκτικών υλών.

Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, πρωινές ώρες χθες, Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025, σε περιοχές της Αττικής και της Κρήτης, καθώς και σε Κατάστημα Κράτησης της χώρας, με τη συμμετοχή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων.

Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθησαν συνολικά -5- μέλη της οργάνωσης, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη -3- άτομα, μεταξύ των οποίων έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτησης.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, εμπρησμός, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, πλαστογραφία, κλοπή, όπλα και εκρηκτικά, ναρκωτικά, βία κατά υπαλλήλων και φωτοβολίδες.

Προηγήθηκε ενδελεχής έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, κατόπιν συνδυαστικής ανάλυσησ εργαστηριακών εξετάσεων και βιντεοληπτικού υλικού, από την οποία προέκυψε ότι οι ανωτέρω, τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2025, εντάχθηκαν σε δομημένη και με διαρκή δράση οργάνωση, με σκοπό τη διάπραξη ανθρωποκτονιών, εμπρησμών και τη διακεκριμένη οπλοκατοχή και οπλοχρησία.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της οργάνωσης διέπραξαν εμπρησμό πρατηρίου υγρών καυσίμων στην Αργυρούπολη Αττικής, ένοπλη επίθεση με χρήση πολεμικού τυφεκίου σε βάρος άνδρα στα Άνω Λιόσια και κλοπή οχήματος.

Πιο αναλυτικά, όπως προέκυψε από την έρευνα, πρώτες πρωινές ώρες της 23ης Φεβρουαρίου 2025, -4- μέλη της οργάνωσης προέβησαν στον εμπρησμό πρατηρίου καυσίμων στην περιοχή της Αργυρούπολης Αττικής.

Ειδικότερα, οι δράστες προσέγγισαν με -2- μοτοσικλέτες το πρατήριο και ένας εξ’ αυτών, κρατώντας πολεμικό τυφέκιο τύπου «Kalashnikov», προσέγγισε την είσοδο του πρατηρίου, όπου βρισκόταν υπάλληλος.

Στη συνέχεια, έτερος δράστης εισήλθε φέροντας μπιτόνι με εύφλεκτο υλικό και, αφού απομακρύνθηκε ο υπάλληλος από το χώρο, περιέλουσαν το χώρο προκαλώντας ανάφλεξη και διέφυγαν με τις μοτοσυκλέτες.

Ακολούθως, βραδινές ώρες της 16ης Μαΐου 2025, μέλη της οργάνωσης εκδήλωσαν ένοπλη επίθεση σε βάρος άνδρα που κινούνταν με θωρακισμένο όχημα στην περιοχή των Άνω Λιοσίων.

Ειδικότερα, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης επιβαίνοντας σε μοτοσυκλέτα, προσέγγισαν το όχημα του θύματος και προχώρησαν σε δύο επιθέσεις, πυροβολώντας με πολεμικό τυφέκιο, χωρίς ωστόσο να επιτύχουν τον στόχο τους, λόγω της θωράκισης του οχήματος.

Από την επακόλουθη αυτοψία που διενεργήθηκε στο χώρο των επιθέσεων, συνολικά περισυλλέχθηκαν -47- κάλυκες, ενώ διαπιστώθηκε ότι είχε προηγηθεί επιτήρηση του στόχου τους με χρήση τεχνικών μέσων.

Τέλος, την 22α Ιουλίου 2025, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης προχώρησαν σε κλοπή οχήματος, στο οποίο τοποθέτησαν πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, με σκοπό την εξυπηρέτηση των παράνομων δραστηριοτήτων τους.

Συνολικά από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-5- πολεμικά τυφέκια «Kalashnikov»,

-5- πιστόλια,

-17- γεμιστήρες,

-785- φυσίγγια,

-2- αλεξίσφαιρα γιλέκα,

-21- κροτίδες,

-31.870- ευρώ,

-459,35- γραμμάρια κοκαΐνης,

-6- γραμμάρια κάνναβης,

-18- κινητά,

-3- οχήματα,

κλεμμένο όχημα,

-4- μοτοσυκλέτες,

-3- κράνη,

-2- πτυσσόμενες μεταλλικές ράβδοι ,

πτυσσόμενο στιλέτο,

taser,

ξύλινο ρόπαλο,

-2- σιδερογροθιές,

επιχειρησιακός ρουχισμός και τσαντάκι,

θήκη πιστολιού,

-2- ζυγαριές ακριβείας,

ανιχνευτής συσκευών παρακολούθησης,

συσκευή εντοπισμού GPS-tracker,

τρίφτης

tablet,

2 USB,

τραπεζικά και λοιπά έγγραφα και

χειρόγραφες σημειώσεις

Οι συλληφθέντες, η πλειοψηφία των οποίων έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για πλήθος σοβαρών αδικημάτων, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.