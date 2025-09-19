Γρίπη: Έρχεται το ρινικό εμβόλιο – Θα χορηγείται δωρεάν σε παιδιά από 2 ως 5 ετών

Λύση για τα παιδιά που φοβούνται τη βελόνα φέρνει ρινικό εμβόλιο σε μορφή σπρέι για ηλικίες από 2 ως 5 ετών που θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση της γρίπης.

Η φετινή εμβολιαστική περίοδος κατά της γρίπης θα ξεκινήσει -όπως κάθε χρόνο- την 1η Οκτωβρίου, αμέσως μετά την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας. Φέτος, όμως, στην εμβολιαστική εκστρατεία προστίθεται μια σημαντική καινοτομία στα εμβόλια.

Τα ρινικά αντιγριπικά εμβόλια, τα οποία –σύμφωνα με πληροφορίες του iatropedia,gr– αναμένεται να χορηγηθούν δωρεάν στα παιδιά ηλικίας 2 – 5 ετών, μετά από απόφαση που έλαβε η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών σε πρόσφατη συνεδρίαση.

Είναι η ομάδα των παιδιών που αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο φόβο στο τρύπημα της βελόνας.

Η κυκλοφορία των ρινικών εμβολίων αναμένεται να ανακουφίσει γονείς και παιδιά, επισημαίνει η Καθηγήτρια Παιδιατρικής ΕΚΠΑ και μέλος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Βάνα Παπαευαγγέλου, η οποία επιβεβαιώνει την είδηση:

«Ισχύει, το ρινικό εμβόλιο σε σπρέι έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την αδειοδότησή του, καλύπτει παιδιά και εφήβους από 2 έως 18 ετών. Εμείς, όμως, επικεντρωνόμαστε στην ηλικιακή ομάδα 2 έως 5 ετών, γιατί αυτά τα παιδιά συστήνουμε να κάνουν ετήσιο αντιγριπικό εμβολιασμό κι αυτά είναι που δεν θέλουν να τρυπηθούν», σημειώνει σε δηλώσεις της στο iatropedia.gr.

Οι παραδόσεις όλων των αντιγριπικών εμβολίων από τις εταιρείες, προς τις φαρμακαποθήκες και τα φαρμακεία έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ φέτος αναμένονται στην Ελλάδα πάνω από 3,5 εκατομμύρια δόσεις.

Το καθεστώς χορήγησης για όλα τα εμβόλια παραμένει ίδιο: απευθείας από το φαρμακείο με επίδειξη ΑΜΚΑ και χωρίς ιατρική συνταγή για τη μεγάλη πλειονότητα του πληθυσμού, εκτός από τα ανοσοενισχυμένα σκευάσματα που προορίζονται για τους άνω των 65 ετών και τα οποία απαιτούν συνταγογράφηση.

Βάνα Παπαευαγγέλου: Ευκολία στη χρήση, μεγαλύτερη συμμόρφωση των παιδιών – Αντενδείξεις

Το ρινικό εμβόλιο έχει λάβει έγκριση κυκλοφορίας παγκοσμίως για όλα τα παιδιά και εφήβους έως 18 ετών, αλλά στη χώρα μας θα διατεθεί δωρεάν μόνο για την ηλικιακή ομάδα 2 έως 5 ετών.

Η παρασκευάστρια εταιρεία έχει δεσμευθεί να προμηθεύσει τη χώρα μας με περίπου 50.000 δόσεις.

Το ρινικό σπρέι αναμένεται να αλλάξει σημαντικά την εμπειρία των παιδιών, μειώνοντας τον φόβο της βελόνας και διευκολύνοντας τους γονείς και τους παιδίατρους, με στόχο τελικά την καλύτερη θωράκιση έναντι της γρίπης.

Η Καθηγήτρια Βάνα Παπαευαγγέλου εξηγεί πώς τα πλεονεκτήματα του νέου εμβολίου είναι ξεκάθαρα: «Το βασικό είναι η ευκολία στη χρήση και το γεγονός ότι έχει την ίδια αποτελεσματικότητα με το κλασικό εμβόλιο. Θα το χορηγούν οι παιδίατροι και θα αποζημιώνεται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Η Επιτροπή μας, έδωσε μεγάλο αγώνα για να έρθει, γιατί πιστεύουμε ότι έτσι θα αυξηθεί η εμβολιαστική κάλυψη κατά του ιού της γρίπης στον παιδικό πληθυσμό. Τα παιδιά δεν θέλουν ενέσεις, ούτε κι οι γονείς θέλουν να τα βλέπουν να ταλαιπωρούνται», εξηγεί η ειδικός.

Η κ. Παπαευαγγέλου υπογραμμίζει επίσης τον χρονικό ορίζοντα που θεωρεί κρίσιμο: «Επίσημα, ο εμβολιασμός ξεκινά την 1η Οκτωβρίου. Εμείς θέλουμε μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, να έχουν εμβολιαστεί όλα τα παιδιά. Συστήνουμε ανεπιφύλακτα τον εμβολιασμό, γιατί βοηθάει στη σταθερή προστασία, ειδικά όταν πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι το εμβόλιο αυτό πρέπει να αποφεύγεται από παιδιά που πάσχουν από σοβαρό, ή μη ελεγχόμενο άσθμα», αναφέρει η Καθηγήτρια.

Με τη νέα τεχνολογία, η Ελλάδα γίνεται μέρος μιας ευρύτερης διεθνούς πρακτικής που αξιοποιεί πιο «φιλικές» μορφές εμβολιασμού για τον παιδικό πληθυσμό.

Ρινικό εμβόλιο κατά της γρίπης: Τι πρέπει να ξέρουν οι γονείς

Τι είναι:

Το νέο ρινικό αντιγριπικό εμβόλιο δεν γίνεται με βελόνα, αλλά με σπρέι στη μύτη. Χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια σε χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Βρετανία.

Πώς χορηγείται:

Ο παιδίατρος ψεκάζει μια μικρή δόση σε κάθε ρουθούνι.

Η διαδικασία είναι γρήγορη, ανώδυνη και δεν χρειάζεται το παιδί να κάνει κάτι ιδιαίτερο.

Η προστασία «χτίζεται» μέσα σε περίπου δύο εβδομάδες.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα

Χωρίς βελόνα: μειώνει το άγχος των παιδιών που δεν θέλουν τρυπήματα.

Το ίδιο αποτελεσματικό με το κλασικό ενέσιμο εμβόλιο.

Ευκολία: γίνεται απλά στο ιατρείο του παιδιάτρου.

Υπάρχουν παρενέργειες;

Οι πιο συχνές είναι ήπιες και φεύγουν από μόνες τους. Αυτές είναι:

ρινική καταρροή,

λίγο βήχας,

χαμηλός πυρετός ή πονοκέφαλος.

Σπάνια μπορεί να εμφανιστούν πιο έντονες αντιδράσεις. Γι’ αυτό, το εμβόλιο δεν συστήνεται σε παιδιά με σοβαρό άσθμα ή με προβλήματα στο ανοσοποιητικό. Ο παιδίατρος είναι εκείνος που θα κρίνει αν ενδείκνυται.

Πότε πρέπει να γίνει

Η καλύτερη περίοδος είναι Οκτώβριος – αρχές Νοεμβρίου, ώστε τα παιδιά να είναι προστατευμένα όταν η εποχική γρίπη φτάσει στην κορύφωσή της μετά τον Ιανουάριο.

Πηγή: iatropedia.gr