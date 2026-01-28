Ελλάδα

Γρίπη: Στους 2,8 εκατ. οι πολίτες που έχουν εμβολιαστεί, σύμφωνα με τον Μάριο Θεμιστοκλέους

Ο υφυπουργός Υγείας επεσήμανε ότι ενδεχόμενη πτώση της θερμοκρασίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα αύξηση κρουσμάτων
Αντιγριπικό εμβόλιο
Αντιγριπικό εμβόλιο / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Στους 2,8 εκατομμύρια ανέρχονται οι εμβολιασμοί κατά της γρίπης, με τα φετινά ποσοστά να ελαφρώς υψηλότερα σε σύγκριση με πέρυσι, σύμφωνα με τον υφυπουργό Υγείας, Μάριο Θεμιστοκλέους. Όπως ανέφερε, μιλώντας στο Action 24, ο εμβολιασμός συνεχίζεται κανονικά και υπάρχει ακόμη χρόνος για τις ευπαθείς ομάδες να προστατευθούν, καθώς το εμβόλιο απαιτεί από 10 ημέρες έως δύο εβδομάδες για να αναπτύξει πλήρη δράση.

Παρά τη σταδιακή κάμψη που παρουσιάζει η δραστηριότητα της γρίπης τις τελευταίες ημέρες, ο Μάριος Θεμιστοκλέους τόνισε ότι δεν υπάρχει βεβαιότητα πως η έξαρση έχει κορυφωθεί. «Έχουμε μια μικρή κάμψη σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, όμως δεν είμαστε σίγουροι ότι αυτή είναι η κορύφωση και από εδώ και πέρα θα έχουμε συνεχή μείωση», ανέφερε ο υφυπουργός Υγείας, επισημαίνοντας ότι ενδεχόμενη πτώση της θερμοκρασίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα αύξηση κρουσμάτων.

Αναφορικά με την κατάσταση στα νοσοκομεία, ο Μάριος Θεμιστοκλέους σημείωσε ότι η πίεση παραμένει αυξημένη, αλλά παραμένει ελεγχόμενη. Ειδική αναφορά έκανε στην αυξημένη προσέλευση στις εφημερίες, τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά, τονίζοντας ότι στα παιδιατρικά νοσοκομεία παρατηρείται μεγαλύτερη κίνηση αμέσως μετά την επανέναρξη των σχολείων. Ωστόσο, όπως σημείωσε, «έχουμε πολύ καλύτερες συνθήκες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και μικρότερη αναμονή».

 

Μάριος Θεμιστοκλέους: Προλαβαίνουν να εμβολιαστούν ευπαθείς ομάδες και παιδιά 

Ο υφυπουργός Υγείας υπογράμμισε ότι υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια και αντιικά φάρμακα, ενώ προέτρεψε τους πολίτες με συμπτώματα να απευθύνονται στον γιατρό τους. Παράλληλα, κάλεσε όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες –καθώς και παιδιά έως 5 ετών– να προχωρήσουν άμεσα στον εμβολιασμό.

Παράλληλα, έστειλε δύο σαφή μηνύματα: πρώτον, «όποιοι έχουν συμπτώματα θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον γιατρό τους», δεύτερον, «προλαβαίνουν όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες να εμβολιαστούν, καθώς και παιδιά μέχρι 5 ετών», υπογραμμίζοντας ότι «το εμβόλιο χρειάζεται από 10 ημέρες μέχρι 2 βδομάδες περίπου για να δράσει». 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
132
101
91
69
54
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Δεν υπήρχε lane assist» λέει δικηγόρος της εταιρείας ενοικίασης του μοιραίου βαν που ενεπλάκη στο τροχαίο στη Ρουμανία
Σύμφωνα με τον Αντώνη Ξυλουργίδη, στο βαν που νοίκιασε ο οδηγός προκειμένου να ταξιδέψει οδικώς στη Γαλλία για να δει την αγαπημένη του ομάδα αντιμέτωπη με την Λυών, δεν υπήρχε lane assist
Το τροχαίο δυστύχαημα των οπαδών του ΠΑΟΚ
Για ανθρωποκτονία και θανατηφόρο βιασμό κατηγορείται ο 52χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε 46χρονη στην Θεσσαλονίκη
Ο 52χρονος κρατείται και εις βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, σε εκτέλεση του οποίου θα οδηγηθεί στον ανακριτή Θεσσαλονίκης προκειμένου να απολογηθεί
Θεσσαλονίκη, νεκρές μία 46χρονη και μία 42χρονη, δηλωμένες ως αγνοούμενες - Συνελήφθη 52χρονος
Καιρός αύριο: Καταιγίδες σε όλη τη χώρα και χιονοπτώσεις στα ορεινά – Στους 20 η θερμοκρασία στην Κρήτη
Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 12 βαθμούς Κελσίου, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου
καιρός
Πορτοκαλί συναγερμός από την ΕΜΥ για σφοδρές καταιγίδες σε όλη τη χώρα - Συστάσεις από την Πολιτική Προστασία
Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού προβλέπεται με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, κυρίως στη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα
Ισχυρές βροχοπτώσεις στην Αθήνα
Newsit logo
Newsit logo