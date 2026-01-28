Γρίπη: Στους 2,8 εκατ. οι πολίτες που έχουν εμβολιαστεί, σύμφωνα με τον Μάριο Θεμιστοκλέους

Στους 2,8 εκατομμύρια ανέρχονται οι εμβολιασμοί κατά της γρίπης, με τα φετινά ποσοστά να ελαφρώς υψηλότερα σε σύγκριση με πέρυσι, σύμφωνα με τον υφυπουργό Υγείας, Μάριο Θεμιστοκλέους. Όπως ανέφερε, μιλώντας στο Action 24, ο εμβολιασμός συνεχίζεται κανονικά και υπάρχει ακόμη χρόνος για τις ευπαθείς ομάδες να προστατευθούν, καθώς το εμβόλιο απαιτεί από 10 ημέρες έως δύο εβδομάδες για να αναπτύξει πλήρη δράση.

Παρά τη σταδιακή κάμψη που παρουσιάζει η δραστηριότητα της γρίπης τις τελευταίες ημέρες, ο Μάριος Θεμιστοκλέους τόνισε ότι δεν υπάρχει βεβαιότητα πως η έξαρση έχει κορυφωθεί. «Έχουμε μια μικρή κάμψη σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, όμως δεν είμαστε σίγουροι ότι αυτή είναι η κορύφωση και από εδώ και πέρα θα έχουμε συνεχή μείωση», ανέφερε ο υφυπουργός Υγείας, επισημαίνοντας ότι ενδεχόμενη πτώση της θερμοκρασίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα αύξηση κρουσμάτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφορικά με την κατάσταση στα νοσοκομεία, ο Μάριος Θεμιστοκλέους σημείωσε ότι η πίεση παραμένει αυξημένη, αλλά παραμένει ελεγχόμενη. Ειδική αναφορά έκανε στην αυξημένη προσέλευση στις εφημερίες, τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά, τονίζοντας ότι στα παιδιατρικά νοσοκομεία παρατηρείται μεγαλύτερη κίνηση αμέσως μετά την επανέναρξη των σχολείων. Ωστόσο, όπως σημείωσε, «έχουμε πολύ καλύτερες συνθήκες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και μικρότερη αναμονή».

Μάριος Θεμιστοκλέους: Προλαβαίνουν να εμβολιαστούν ευπαθείς ομάδες και παιδιά

Ο υφυπουργός Υγείας υπογράμμισε ότι υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια και αντιικά φάρμακα, ενώ προέτρεψε τους πολίτες με συμπτώματα να απευθύνονται στον γιατρό τους. Παράλληλα, κάλεσε όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες –καθώς και παιδιά έως 5 ετών– να προχωρήσουν άμεσα στον εμβολιασμό.

Παράλληλα, έστειλε δύο σαφή μηνύματα: πρώτον, «όποιοι έχουν συμπτώματα θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον γιατρό τους», δεύτερον, «προλαβαίνουν όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες να εμβολιαστούν, καθώς και παιδιά μέχρι 5 ετών», υπογραμμίζοντας ότι «το εμβόλιο χρειάζεται από 10 ημέρες μέχρι 2 βδομάδες περίπου για να δράσει».