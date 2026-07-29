Ελλάδα

Περιστέρι: Η ανακοίνωση του ψητοπωλείου για τα 9 κρούσματα σαλμονέλας – «Δεν προκύπτει ένδειξη παρουσίας του βακτηρίου»

Σύμφωνα με το ψητοπωλείο αυτό προκύπτει από τα πρώτα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων ενώ αναμένονται τα επίσημα πορίσματα
variety of meats on skewers cooking in a rotisserie
Φωτογραφία iStock
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Ανακοίνωση για τα 9 κρούσματα σαλμονέλας μετά την κατανάλωση γύρου κοτόπουλου, έβγαλε το ψητοπωλείο «Μαγκάλι» στο Περιστέρι το οποίο κατηγορείται για την υπόθεση. Σε ανάρτηση που έκανε την Τρίτη (28.07.2026), τόνισε πως οι έρευνες συνεχίζονται αλλά από την πρώτη αξιολόγηση δεν προκύπτει ένδειξη παρουσίας του βακτηρίου.

Συνολικά 9 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας λόγω σαλμονέλας. Ανάμεσά τους και δύο παιδιά 11 χρόνων. Κατήγγειλαν πως είχαν καταναλώσει κοτόπουλο από το συγκεκριμένο ψητοπωλείο του Περιστερίου και εμφάνισαν εμετούς, διάρροιες και πυρετό. Αφού έλαβαν την απαραίτητη φροντίδα, επέστρεψαν στα σπίτια τους.

Η διοίκηση του «Μαγκάλι» έκανε ανάρτηση μιλώντας για τα αποτελέσματα των πρώτων εξετάσεων.

Τόνισε πως ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τη διαδικασία διερεύνησης και ιχνηλάτησης και πως από την πρώτη αξιολόγηση, δεν προκύπτει ένδειξη παρουσίας σαλμονέλας στα κοτόπουλα της επιχείρησης.

«Θεωρούμε σημαντικό να μην υιοθετούνται εικασίες ή αναπόδεικτοι ισχυρισμοί που μπορεί να δημιουργήσουν σύγχυση ή να αδικήσουν ανθρώπους και επιχειρήσεις», προσθέτει.

Αναφέρεται μάλιστα πως οι εργαζόμενοι του ψητοπωλείου λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση στο κοινό, μετά τα επίσημα αποτελέσματα των ερευνών.

salmonela peristeri

Ολόκληρη η ανάρτηση

Αγαπητοί πελάτες, με αίσθημα ευθύνης και απόλυτο σεβασμό προς την υγεία και την ασφάλεια της πολυπληθούς πελατείας μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις πρόσφατες αναφορές που αφορούν τον γύρο κοτόπουλου της επιχείρησής μας.

Από την πρώτη στιγμή συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και παρέχουμε κάθε απαραίτητο στοιχείο, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της διερεύνησης και της ιχνηλάτησης.

Στο μεταξύ, έχουν προκύψει τα πρώτα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων και, από μια πρώτη αξιολόγηση, δεν προκύπτει ένδειξη παρουσίας σαλμονέλας. Ωστόσο, η διαδικασία των ελέγχων δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και αναμένουμε τα επίσημα τελικά αποτελέσματα, τα οποία και μόνο μπορούν να οδηγήσουν σε ασφαλή και τεκμηριωμένα συμπεράσματα.

Μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας, θεωρούμε σημαντικό να μην υιοθετούνται εικασίες ή αναπόδεικτοι ισχυρισμοί που μπορεί να δημιουργήσουν σύγχυση ή να αδικήσουν ανθρώπους και επιχειρήσεις.

Για εμάς, η εμπιστοσύνη των πελατών μας είναι η μεγαλύτερη αξία. Για τον λόγο αυτό συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε με απόλυτη συνέπεια όλα τα προβλεπόμενα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και θα ενημερώσουμε υπεύθυνα το κοινό μόλις υπάρξουν τα επίσημα τελικά αποτελέσματα. Σας ευχαριστούμε θερμά για την κατανόηση, την ψυχραιμία και την εμπιστοσύνη σας.

Έρευνες για την πηγή μόλυνσης

Η Ελένη Κανταράκη διοικήτρια του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας που δέχθηκε τους 9 πελάτες, μίλησε στο Ertnews αναφέροντας πως οι ασθενείς προσήλθαν στις 26 Ιουλίου με ενδείξεις συμβατές με πιθανή τροφική δηλητηρίαση, μετά την κατανάλωση γεύματος που περιείχε κοτόπουλο.

«Ανάμεσά τους ήταν και μία οικογένεια με δύο παιδιά περίπου 11 ετών. Όλοι οι ασθενείς εξετάστηκαν, παρουσίασαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, πυρετό, εμετό και διάρροια. Έλαβαν την απαραίτητη φροντίδα, ελήφθησαν δείγματα για εργαστηριακό έλεγχο και αποχώρησαν», δήλωσε η διοικήτρια.

Η ίδια επισήμανε ότι τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων αναμένονται προκειμένου να εξακριβωθεί η ακριβής αιτία των περιστατικών, καθώς η διαδικασία απαιτεί χρόνο και δεν υπάρχουν ακόμη οριστικά συμπεράσματα.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν το περιστατικό, αναζητώντας την πηγή της μόλυνσης, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να υπάρχει σύνδεση με άλλα κρούσματα που είχαν καταγραφεί το προηγούμενο διάστημα σε διαφορετικές περιοχές.

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