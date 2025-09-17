Γυναίκα Ρομά που ζητιάνευε στην Κηφισιά παριστάνοντας την ανάπηρη επιτέθηκε σε δημοσιογράφο του Star

Επίθεση από γυναίκα Ρομά που ζητιάνευε σε εμπορικό κέντρο της Κηφισιάς παριστάνοντας την ανάπηρη δέχτηκε δημοσιογράφος του Star.

Ολα έγιναν στην Κηφισιά όπου γυναίκες Ρομά έχουν γίνει ο τρόμος των περαστικών υποδυώμενες τις άπορες και τις ανάπηρες.

Οταν όμως είδαν το τηλεοπτικό συνεργείο του Star έγινε «θαύμα». H «ανάπηρη» γυναίκα, στη θέα της κάμερας, άρχισε να… τρέχει, ενώ χτύπησε στο κεφάλι τον δημοσιογράφο του Star Bαγγέλη Γκούμα, με το πλακάτ που έγραφε «βοηθήστε με»!

Ο δημοσιογράφος τόλμησε να ρωτήσει τη γυναίκα: «Κυρία, περπατάτε τώρα; Πριν από λίγο δεν μπορούσατε να κουνηθείτε» για να δεχθεί επίθεση με το πλακάτ! Πριν από λίγα λεπτά ήταν… ανάπηρη και ζητιάνευε στο πεζοδρόμιο. Ζητούσε ελεημοσύνη από τις περαστικές κυρίες. Έλεγε, μάλιστα, με τρεμάμενη φωνή ότι δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια της και ότι πεινούσε.

Όταν η γυναίκα είδε να την τραβάει η κάμερα αποκάλυψε ποια πραγματικά είναι, απειλώντας: «Ρε φύγε, μην σηκωθώ πάνω και σου τραβήξω καμία!»

Η συγκεκριμένη γυναίκα είχε στηθεί με ένα παιδάκι έξω από κατάστημα καλλυντικών στη λεβίδου και ζητούσε χρήματα. Η γυναίκα μάλιστα πέταξε το καρότσι για να έχει την άνεση να χτυπήσει το τηλεοπτικό συνεργείο του Star.