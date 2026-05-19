Πάτρα: Άγριος ξυλοδαρμός μητέρας 3 παιδιών – Την χτύπησαν με ξύλα, πέτρες και κλωτσιές και την πέταξαν στο χαντάκι

Σε νοσοκομείο της Πάτρας, με πολλαπλά τραύματα και μώλωπες μεταφέρθηκε εσπευσμένα μία μητέρα 3 παιδιών, μετά από άγριο ξυλοδαρμό που δέχθηκε από 3 δράστες, πιθανόν ανήλικους.

Ο ξυλοδαρμός έγινε το Σάββατο (16.05.2026) στην περιμετρική της Πάτρας, στα σύνορα μεταξύ Νέου Σουλίου και Ριγανοκάμπου. Η γυναίκα ενώ επέβαινε στο αυτοκίνητό της, ξαφνικά είδε 3 άτομα (ο ένας από αυτούς κουκουλοφόρος) να πετά ξύλα και πέτρες στα παράθυρα του οχήματος για να τα σπάσει. Αφού κατάφεραν τον σκοπό τους, ξεκίνησαν συντονισμένα να χτυπούν την γυναίκα ενώ της έκλεψαν και την τσάντα.

Η άτυχη γυναίκα προσπάθησε να αντιδράσει και να υπερασπιστεί τον εαυτό της αλλά τότε οι δράστες την χτύπησαν με κλωτσιές και μπουνιές και την έριξαν σε χαντάκι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πιο σοβαρά.

Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, έχοντας κλέψει τα προσωπικά της αντικείμενα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου παρέλαβε την γυναίκα και την μετέφερε στο νοσοκομείο.

Η ΕΛΑΣ εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών οι οποίοι μέχρι και σήμερα παραμένουν αταυτοποίητοι.

Αστυνομικοί ακολουθώντας το δρομολόγιο διαφυγής τους, βρήκαν την τσάντα του θύματος πεταμένη και άδεια.

«Είμαι χάλια ψυχολογικά, πονάω σε όλο μου το κορμί»

Η γυναίκα μίλησε στο pelop.gr, περιγράφοντας στιγμή προς στιγμής τις στιγμές φρίκης που έζησε.

«Δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που μου συνέβη. Πήγα στο νεκροταφείο να ανάψω ένα κεράκι στη μνήμη των γονιών μου. Δεν μπόρεσα να πάω την προηγούμενη Κυριακή που ήταν η Γιορτή της Μητέρας κι ένιωθα ότι τους το χρωστούσα. Επιστρέφοντας, έκανα μια στάση για να βγάλω μια φωτογραφία το ηλιοβασίλεμα του Πατραϊκού, καθώς το σημείο είναι πανοραμικό. Εκεί μου επιτέθηκαν απρόκλητα και αιφνιδιαστικά, με αυτόν τον άγριο και βάρβαρο τρόπο. Είμαι χάλια ψυχολογικά και πονάω σε όλο μου το κορμί. Έχω μώλωπες σε χέρια, πλάτη και πόδια.

Μου έκλεψαν χρήματα, κλειδιά, δεν μπορώ να κάνω τις δουλειές μου, να φροντίσω τις υποχρεώσεις μου, έχω περάσει μια απίστευτη ταλαιπωρία. Λίγο πριν είχε περάσει από το σημείο και μια κυρία με ένα σκυλάκι. Θα μπορούσε κι εκείνη να είχε δεχθεί επίθεση. Το κακό έχει παραγίνει και οι αρμόδιοι πρέπει να κάνουν κάτι για την ασφάλειά μας», ανέφερε η γυναίκα.