Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 45χρονη μητέρα που κλείδωσε και άφησε μόνη στο σπίτι την 4χρονη κόρη της

Το ανήλικο κορίτσι βρισκόταν ολομόναχο σπίτι του, για σχεδόν δύο ολόκληρες ώρες
Η 45χρονη μητέρα συνελήφθη από αστυνομικούς στη Θεσσαλονίκη, μετά από καταγγελίες κατοίκων της περιοχής, για ένα παιδί που βρισκόταν ολομόναχο για περίπου δύο ώρες στο σπίτι του. Όπως διαπιστώθηκε η γυναίκα είχε κλειδώσει την εξώπορτα και είχε απομακρυνθεί, με τους θορύβους από το διαμέρισμα να προκαλούν ανησυχία.

Όλα έγιναν το μεσημέρι της Δευτέρας (18-05-2026) στην περιοχή των Συκεών στη Θεσσαλονίκη. Η 45χρονη Νιγηριανή μητέρα συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και πλέον αναμένεται να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης. Η κόρη της εντοπίστηκε καλά στην υγεία της.

Σύμφωνα με το thestival.gr γύρω στις 14:30 το μεσημέρι, η 45χρονη άφησε μόνη στο σπίτι την 4χρονη κόρη της για περίπου δύο ώρες. Το συμβάν διαπιστώθηκε παρουσία κοινωνικού λειτουργού του δήμου Νεάπολης – Συκέων, ενώ τα άλλα δύο παιδιά της 45χρονης, που είναι από τη Νιγηρία, ήταν στο σχολείο.

Μετά την παρέμβαση των Αρχών και τη σύλληψη της 45χρονης, τα τρία ανήλικα παιδιά της τέθηκαν υπό προστατευτική φύλαξη στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Σε βάρος της 45χρονης σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

