Γυναικοκτονία στη Ροδόπη: Η 44χρονη θα κατέθετε την Πέμπτη τα χαρτιά του διαζυγίου – Ο δράστης έπαιρνε ψυχιατρική αγωγή

Όλο και περισσότερες λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την άγρια γυναικοκτονία 44χρονης από τον 53χρονο εν διαστάσει σύζυγό της σε χωριό στη Ροδόπη την Τετάρτη (26.08.2026).

Ακόμα ένα σοκαριστικό στοιχείο είναι ότι η γυναικοκτονία έγινε μπροστά στα μάτια των παιδιών της 44χρονης και του 53χρονου στη Ροδόπη. Μάλιστα, την αστυνομία κάλεσε παρά το σοκ η κόρη του ζευγαριού.

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Η 44χρονη πήγε στο σπίτι, στο χωριό της Διαλαμπής, για τα γενέθλια της 16χρονης κόρης της, το ένα από τα τρία παιδιά της οικογένειας. Τότε, ο 53χρονος τής επιτέθηκε και τη μαχαίρωσε στον λαιμό και το σώμα.

Το ζευγάρι με καταγωγή από την Αλβανία ήταν σε διάσταση τα τελευταία χρόνια, ενώ ο άνδρας έπαιρνε φαρμακευτική αγωγή.

Μετά το στυγερό έγκλημα, ο δράστης προσπάθησε να αυτοκτονήσει.

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Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

«Είχαμε κανονίσει να συναντηθούμε αύριο αλλά δεν προλάβαμε δυστυχώς»

Την ίδια ώρα, συγκλονίζουν όσα λέει στο newsit.gr η Ευαγγελία Κόλα, δικηγόρος της άτυχης 44χρονης.

Σύμφωνα με την κ. Κόλα, το θύμα θα κατέθετε την Πέμπτη (27.08.2026) τα χαρτιά του διαζυγίου αλλά δεν πρόλαβε.

Η ίδια η δικηγόρος της δολοφονημένης αποκάλυψε ακόμη ότι ο δράστης έπαιρνε ψυχιατρική αγωγή.

«Το ζευγάρι είχε πολλά προβλήματα εδώ και αρκετά χρόνια, ενώ υπήρξαν και άλλα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, όπως και στο Ηράκλειο Κρήτης το 2020. Τότε το ζευγάρι κατοικούσε μόνιμα εκεί. Τώρα η γυναίκα δούλευε σε άλλη περιοχή για καλοκαίρι. Επέστρεψε για τα γενέθλια της κόρης τους και πίστευε ότι τα πράγματα ίσως να ήταν καλύτερα με την επιστροφή της. Γι’ αυτό και προσπαθούσε να τρενάρει το διαζύγιο τους. Όμως είδε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, μου τηλεφώνησε για να βρεθούμε να το προχωρήσουμε. Είχαμε κανονίσει να συναντηθούμε αύριο αλλά δεν προλάβαμε δυστυχώς.

Ο δράστης έχει ψυχιατρικό ιστορικό. Έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν και τον παρακολουθούσε δύο φορές τον μήνα ψυχίατρος, ενώ έπαιρνε και φαρμακευτική αγωγή. Πρώτο μας μέλημα αυτή τη στιγμή είναι να δούμε τι θα γίνουν τα παιδιά που είναι σοκαρισμένα».