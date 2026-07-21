Πρώην βατραχάνθρωπος των Ιμίων καταγγέλλει μη αναγνώριση των διπλών ενσήμων: «Με αντιμετωπίζουν σαν να έκανα μια συμβατική δουλειά»

Η υπόθεση ενός πρώην βατραχανθρώπου του Πολεμικού Ναυτικού, ο οποίος υπηρέτησε στην κρίση των Ιμίων το 1996, φέρνει στο προσκήνιο το ζήτημα της αναγνώρισης της υπηρεσίας στελεχών των Ειδικών Δυνάμεων και των ασφαλιστικών δικαιωμάτων τους. Ο Τάσος Χατζαντώνης καταγγέλλει ότι, παρά την πολυετή υπηρεσία του στις μονάδες των ΟΥΚ, η Πολιτεία δεν αναγνώρισε τα προβλεπόμενα «διπλά ένσημα», γεγονός που, όπως υποστηρίζει, οδηγεί σε σημαντική μείωση της σύνταξής του.

Ο ίδιος ο βατραχάνθρωπος του Πολεμικού Ναυτικού, που βρέθηκε στα Ίμια κατά τη διάρκεια της ελληνοτουρκικής κρίσης, περιέγραψε την προσωπική του διαδρομή, κάνοντας λόγο για μια πολυετή προσπάθεια χωρίς αποτέλεσμα. Όπως ανέφερε, η μη αναγνώριση της προϋπηρεσίας του δεν αφορά μόνο τον ίδιο, αλλά και άλλους συναδέλφους του που υπηρέτησαν στις ίδιες ιδιαίτερα απαιτητικές και επικίνδυνες μονάδες.

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Μιλώντας το απόγευμα της Τρίτης (21.07.2026) στο OPEN, ο Τάσος Χατζαντώνης περιέγραψε τις συνθήκες υπηρεσίας του στις Ειδικές Δυνάμεις, σημειώνοντας ότι εντάχθηκε εθελοντικά στις Ομάδες Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ), εκπαιδεύτηκε ως καταδρομέας, βατραχάνθρωπος και αλεξιπτωτιστής και συμμετείχε σε αποστολές υψηλού κινδύνου.

«Εγώ πήγα εθελοντής για να βοηθήσω την πατρίδα μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας το εύρος της εκπαίδευσης που απαιτείται για τους άνδρες των ΟΥΚ. «Είναι το μοναδικό σώμα που συνδυάζει βουνό, αέρα και θάλασσα. Ξεκινάς από το βουνό, σε παίρνει το ελικόπτερο, πέφτεις από τις 28.000 πόδια, βγαίνεις στη θάλασσα, επιχειρείς υποβρυχίως και ολοκληρώνεις την αποστολή».

«Με αντιμετωπίζουν σαν να έκανα μια συμβατική δουλειά»

Ο πρώην βατραχάνθρωπος υποστήριξε ότι, παρά τους σοβαρούς τραυματισμούς που υπέστη στη διάρκεια της υπηρεσίας του, η ασφαλιστική του αντιμετώπιση δεν διαφέρει από εκείνη ενός εργαζομένου χωρίς επικίνδυνη υπηρεσία.

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«Έχω πέσει με αλεξίπτωτο, έχω σπάσει οκτώ σπονδύλους, έχω μετατόπιση κρανίου, κάταγμα στην κλείδα, στο ισχίο, στον μηρό και το ποσοστό αναπηρίας μου είναι μηδέν», είπε, ενώ ανέφερε ότι έχει νοσηλευθεί επανειλημμένα στο Ναυτικό Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν απευθύνθηκε σε εργατολόγο πληροφορήθηκε ότι τα χρόνια υπηρεσίας του στις ΟΥΚ είχαν υπολογιστεί ως απλά και όχι ως διπλά, όπως προβλέπει -κατά την άποψή του- η σχετική νομοθεσία.

«Ο δικηγόρος μου είπε ότι, αν αναγνωρίζονταν τα διπλά ένσημα, θα άλλαζε η ασφαλιστική μου κλίμακα. Αντί γι’ αυτό, θα πάρω μειωμένη σύνταξη», υποστήριξε.

«Δεν αφορά μόνο εμένα»

Ο Τάσος Χατζαντώνης επέμεινε ότι η υπόθεση δεν είναι προσωπική, αλλά αφορά συνολικά στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων.

«Δεν είμαι ο μόνος. Υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Δεν γίνεται να υπηρετείς σε ένα από τα δυσκολότερα σώματα των Ενόπλων Δυνάμεων και το κράτος να μην αναγνωρίζει αυτή την υπηρεσία», ανέφερε.

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο τόνο περιέγραψε και τις προσωπικές συνέπειες της πολυετούς δικαστικής και διοικητικής εκκρεμότητας.

«Έχασα τη μητέρα μου από αυτό το θέμα. Δεν ζητώ κάτι παράλογο. Ζητώ να μπορώ να ζω με αξιοπρέπεια», είπε.