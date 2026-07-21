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Κινέτα: Βρέθηκε εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης σε σπίτι – «καβάτζα», συνελήφθησαν δύο άντρες

Ο χώρος διέθετε ειδικό εξοπλισμό, όπως λαμπτήρες υψηλής ισχύος, καθώς και συστήματα εξαερισμού που χρησιμοποιούνταν για την ανάπτυξη των φυτών
Τα ναρκωτικά που κατασχέθηκαν
Τα ναρκωτικά που κατασχέθηκαν
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Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε δύο άνδρες, ηλικίας 59 και 48 ετών για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ επίσης ανακάλυψαν ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης στην περιοχή της Κινέτας μετά από συντονισμένη επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών σε Περιστέρι και Ελευσίνα.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 20 Ιουλίου στο Περιστέρι και την Ελευσίνα, όπου συνελήφθησαν δύο ηλικίας 59 και 48 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Στο πλαίσιο των ερευνών που ακολούθησαν, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε οικία – «καβάτζα» στην Κινέτα ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας ινδικής κάνναβης. Ο χώρος διέθετε ειδικό εξοπλισμό, όπως λαμπτήρες υψηλής ισχύος, καθώς και συστήματα εξαερισμού, φιλτραρίσματος και άρδευσης, που χρησιμοποιούνταν για την ανάπτυξη των φυτών.

Στη συνεχεία, οι αστυνομικοί έκαναν έρευνες σε σπίτια, όπου σε οικία «καβάτζα» στην Κινέτα αλλά και στην κατοχή των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας ινδικής κάνναβης αποτελούμενο από λαμπτήρες και συστήματα εξαερισμού, φιλτραρίσματος και άρδευσης,
  • 5 κιλά και -150- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,
  • 13 δενδρύλλια κάνναβης,
  • το χρηματικό ποσό των -1.045- ευρώ,
  • 3 «επιχειρησιακά» κινητά τηλέφωνα,
  • 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και
  • 2 οχήματα που χρησιμοποιούνταν ως μέσα διακίνησης των ναρκωτικών ουσιών.
ναρκωτικά
Τα ναρκωτικά που κατασχέθηκαν / Φωτο astynomia.gr

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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