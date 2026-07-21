Συναγερμός σε Πολιτική Προστασία και Πυροσβεστική για φωτιές στην Τετάρτη: «Καταβάτες άνεμοι όπως στο Μάτι»

Σε κατάσταση συναγερμού τίθενται η Πολιτική Προστασία, η Πυροσβεστική και οι Ένοπλες Δυνάμεις καθώς υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος για φωτιά την Τετάρτη 22 Ιουλίου.

Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία και συγκεκριμένα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου η Τετάρτη θα είναι πολύ δύσκολη ημέρα και ο κίνδυνος για φωτιά είναι τεράστιος καθώς όπως τονίζεται χαρακτηριστικά οι ιδιαίτερα δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες που θα επικρατήσουν, με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένους ανέμους και ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας, δημιουργούν συνθήκες ακραίας επικινδυνότητας για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση δασικών πυρκαγιών.

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Για το θέμα συνεδρίασαν σήμερα παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και στη συνέχεια το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, έπειτα από σύγκληση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς για αύριο.



Την προσοχή όλων επέστησε για την αυριανή ημέρα ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, καλώντας ταυτόχρονα τους πολίτες να τηρούν τις οδηγίες των αρχών και να αποφεύγουν εργασίες «που ενδεχομένως μπορεί να προκαλέσουν φωτιά».

Όπως είπε ο κ. Τουρνάς το σύνολο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας τίθεται για αύριο σε ετοιμότητα, «μέχρι και μέγιστη ετοιμότητα, ανάλογα με την επικινδυνότητα κάθε περιοχής».



Πριν από λίγο ολοκλήρωσε τις εργασίες της η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας, η οποία, σε συνδυασμό με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών, δείχνει ότι αύριο θα είναι μια πολύ επικίνδυνη ημέρα.

Σύμφωνα με τον χάρτη, πολλές περιοχές της χώρας μας βρίσκονται σε υψηλό δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς. Μεγάλες περιοχές, όπως η Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Κεντρική Στερεά, η Εύβοια, η βόρεια, η ανατολική και η νότια Πελοπόννησος, καθώς και η Ρόδος, θα έχουν πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.

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Επίσης, οι περιοχές της Φθιώτιδας, της Λαμίας, του Αλμυρού, της Ανατολικής Στερεάς, της Αττικής, της Αργολίδας και της Κορινθίας θα βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, κατηγορίας κινδύνου 5», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τουρνάς και προσέθεσε ότι «το σύνολο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας τίθεται για αύριο σε ετοιμότητα, μέχρι και μέγιστη ετοιμότητα, ανάλογα με την επικινδυνότητα κάθε περιοχής».



Όπως είπε οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, οι Ένοπλες Δυνάμεις, οι Δασικές Υπηρεσίες, τα Σώματα Ασφαλείας, η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, συνεπικουρούμενες από το ΕΚΑΒ και τις εθελοντικές ομάδες, «θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να αντιμετωπίσουν τα συμβάντα που θα έχουμε μπροστά μας αύριο».



«Θέλω να επισημάνω ότι χρειάζεται προσοχή από όλους. Καλώ τον κάθε πολίτη να τηρήσει τις οδηγίες των Αρχών και να αποφύγει εργασίες που ενδεχομένως μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί αύριο, γιατί η φωτιά αύριο είναι απαγορευτική. Και είναι απαγορευτική γιατί οι συνθήκες θα είναι τέτοιες, που θα είναι πολύ δύσκολο κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο», τόνισε ο κ. Τουρνάς.

Όπως επισήμανε οι συνθήκες προσομοιάζουν με συνθήκες άλλων εποχών. «Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς και βορειοδυτικούς ανέμους, οι οποίοι θα γίνονται καταβάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι.

Άρα, λοιπόν, όλοι θα πρέπει να προσπαθήσουμε, οι πολίτες, η Πολιτεία και η Πολιτική Προστασία, για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα συμβάντα. Και όλοι μαζί θα πρέπει να προσπαθήσουμε για την προστασία της ζωής, που είναι το πολυτιμότερο αγαθό, της περιουσίας του καθενός, αλλά και του δασικού μας πλούτου, που είναι περιουσία όλων μας», υπογράμμισε ο κ. Τουρνάς.

Ο χάρτης της Πολιτικής Προστασίας

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για αύριο, Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, προβλέπεται Ακραίος Κίνδυνος Πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για:

-την Περιφέρεια Αττικής,

-την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Φθιώτιδας),

-την Περιφέρεια Πελοποννήσου (Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας και Κορινθίας).

Πολύ Υψηλός Κίνδυνος Πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για:

-την Περιφέρεια Πελοποννήσου (Περιφερειακές Ενότητες Αρκαδίας και Λακωνίας),

-την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας),

-την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Περιφερειακές Ενότητες Φωκίδας και Εύβοιας),

-την Περιφέρεια Θεσσαλίας,

-την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κιλκίς και Θεσσαλονίκης),

-την Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει όλες τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών.

Παράλληλα, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τίθενται αύριο, Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code):

-η Περιφέρεια Αττικής,

-οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

-οι Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας, Κορινθίας, Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου,

⁃οι Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,

⁃η Περιφέρεια Θεσσαλίας,

⁃οι Περιφερειακές Ενότητες Κιλκίς και Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και

⁃η Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Σε πλήρη κινητοποίηση ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας

Στο πλαίσιο αυτό, όπως τονίζεται από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, τα μέσα και τον επιχειρησιακό εξοπλισμό, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων δασικών πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών τους.

Παράλληλα, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες των περιοχών που βρίσκονται σε κατάσταση κινητοποίησης καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), προκειμένου να εξετάσουν όλα τα ζητήματα που αφορούν την ετοιμότητα και τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνει ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή και να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια, όπως η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες (δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης κ.ά.), η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων και κάθε άλλη ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει ανάφλεξη. Υπενθυμίζεται επίσης ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.

Παράλληλα, το σύνολο του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος τίθεται σε κατάσταση γενικής επιφυλακής, ενώ αυξημένοι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται για την πιστή εφαρμογή της απαγόρευσης κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε δάση, εθνικούς δρυμούς και λοιπές ευπαθείς περιοχές, σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμόδιων Αρχών. Επιπλέον όπως επισημαίνεται από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στο ΕΣΚΕΔΙΚ θα βρίσκονται με φυσική παρουσία εκπρόσωποι όλων των συναρμόδιων φορέων (ΓΕΕΘΑ, Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, ΔΕΔΔΗΕ, ΕΚΑΒ, Τοπική Αυτοδιοίκηση, ΕΛ.ΚΕ.Δ., Σύλλογος Προστασίας Ζώων Συντροφιάς), προκειμένου να διασφαλιστεί ο άμεσος συντονισμός και η ταχεία λήψη αποφάσεων. Παράλληλα, ενισχύεται η ανάπτυξη των ειδικών επιχειρησιακών μονάδων του Πυροσβεστικού Σώματος, όπως το Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (ΜΕΤΠΕ) και οι Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), ενώ περιπολίες θα πραγματοποιούν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Ακόμη, θα πραγματοποιούνται έμφορτες εναέριες επιτηρήσεις με στόχο την άμεση ανίχνευση αλλά και επέμβασης όπου απαιτηθεί.

Επιπρόσθετα, αναπτύσσονται οι ομάδες του Πυροσβεστικού Σώματος με Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣΜΗΕΑ), καθώς και τα κινητά κέντρα drone ενισχύοντας τη συνεχή εναέρια επιτήρηση των περιοχών ακραίου και υψηλού κινδύνου.

Παράλληλα, οι Ένοπλες Δυνάμεις θα πραγματοποιούν τις προγραμματισμένες περιπολίες και θα επανδρώσουν τα καθορισμένα πυροφυλάκια για 24 ώρες, ενώ εκπρόσωπος του ΓΕΕΘΑ/ΔΙΚΑΦΚΑ θα βρίσκεται στο ΕΘΚΕΠΙΧ. Σε ετοιμότητα και διασπορά σε όλες τις περιοχές θα είναι τα μηχανήματα έργου, προκειμένου να επιχειρήσουν άμεσα εφόσον χρειαστεί. Σε αυξημένη ετοιμότητα η ΕΛ.ΑΣ, το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών (μηχανήματα έργου, υδροφόρες, εθελοντικές ομάδες), η Δασική Υπηρεσία, οι ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ και το ΕΚΑΒ.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι πολίτες αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας τον αριθμό 199.

Σημειώνεται ότι στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) συμμετείχαν ακόμα ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, ο γενικός διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελος Γκουντούφας, ο υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγος Παναγιώτης Πούπουζας, ο διοικητής της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (Δ.Ι.Κ.Α.Φ.Κ.Α), υποστράτηγος Νικόλαος Γκρέτσας, ο διοικητής του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.), υποστράτηγος Αναστάσιος Μιχαλόπουλος, ο διευθυντής Κλάδου Α’ του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Επιχειρήσεων και Αστυνόμευσης), υποναύαρχος Λ.Σ. Γεώργιος Χριστιανός, ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, Πολυχρόνης Μπαϊρακτάρης, ο συντονιστής Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Λάμπρος Τζούμης, οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες Κορινθίας, Σωτήριος Μουρίκης και Αργολίδας, Βασίλειος Σιδέρης, ο προϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ηλίας Πανταζόπουλος, ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας και Εθελοντισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Κωνσταντίνος Πνευματικός, η διευθύντρια Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας Ελεάννα Πορίχη, ο γενικός διευθυντής Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, Νίκος Σκιαθίτης, η διευθύντρια Ιατρικών Υπηρεσιών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), Καλλιόπη Σαλτερή, καθώς και εκπρόσωποι της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, των Περιφερειών και του ΑΔΜΗΕ.