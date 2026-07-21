Ελλάδα

Εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη – Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Ο Αμπντούλ Ουαχάμπ Κάντρι έχει ύψος 1.60 μ., είναι αδύνατος ,έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια
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Ο 14χρονος που εξαφανίστηκε
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Συναγερμός σήμανε στο «Χαμόγελο του Παιδιού» μετά την εξαφάνιση ενός 14χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.

Ο Αμπντούλ Ουαχάμπ Κάντρι, 14 ετών, Αφγανικής καταγωγής χάθηκε στις 21/07/2026 πρωινές ώρες και όταν το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνισή του προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Αμπντούλ Ουαχάμπ (ον) Κάντρι (επ), έχει ύψος 1.60 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε τζιν βερμούδα και μαύρη μπλούζα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο.

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