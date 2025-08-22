Γυναικοκτονία στο Βόλο: «Είδα τον μπαμπά να καρφώνει την μαμά με μαχαίρι» περιέγραψε ο γιος του ζευγαριού

Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες αποκαλύπτονται ώρα με την ώρα, για την γυναικοκτονία στο Βόλο με θύμα την 36χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών και θύτη τον 40χρονο άντρα της, το μεσημέρι της Παρασκευής (22/8/25).

Ο 40χρονος οικοδόμος, δράστης της νέας γυναικοκτονίας στο Βόλο, με αλλεπάλληλα χτυπήματα με μαχαίρι, αφαίρεσε τη ζωή της άτυχης γυναίκας, μπροστά στα μάτια των παιδιών τους, ηλικίας από 5 έως 18 ετών.

Η άτυχη μητέρα, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να σωθεί, βγήκε τρέχοντας από το διαμέρισμα της οικογένειας στην οδό Κωνσταντά. Ο άνδρας την καταδίωξε, κατέβηκε τις σκάλες και την πρόλαβε στην είσοδο της πολυκατοικίας. Εκεί, την τραυμάτισε ξανά, ρίχνοντάς την αιμόφυρτη στο πάτωμα, ενώ η γυναίκα είχε πέσει πάνω στην τζαμαρία που θρυμματίστηκε.

Η εικόνα που αντίκρισαν τα παιδιά του ζευγαριού ήταν εφιαλτική – ένα από αυτά, σε κατάσταση σοκ, φέρεται να ψέλλισε στους αστυνομικούς: «Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά με μαχαίρι» όπως δημοσιεύει το thenewspaper.gr.

Ο άνδρας ακόμη δεν έχει εντοπιστεί ενώ σύμφωνα με το gegonota.news δεν έχει επικοινωνήσει με κανένα από τα παιδιά του, που φοβούνται ότι μπορεί να έχει βάλει τέλος στη ζωή του.

Χρήστης ουσιών ο δράστης – Είχε νοσηλευτεί λόγω ψυχιατρικών θεμάτων

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 40χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ενώ στις 28-06-2025, είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία.

Από την μέχρι τώρα έρευνα δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας.

Πάντως, από την Εισαγγελία Βόλου που ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις, αναμένεται να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες για τη διενέργεια κοινωνικής έρευνας. Παράλληλα θα αναζητηθεί το πλαίσιο ώστε τα παιδιά του θύματος να μεταφερθούν σε ασφαλές περιβάλλον και με τη βοήθεια των ειδικών να μπορέσουν να επουλώσουν τις πληγές από τον τραγικό θάνατο της μητέρας τους.

Πηγές που έχουν ενημέρωση της κατάστασης είπαν στον «Ταχυδρόμο» ότι ήδη συγγενικό πρόσωπο της 36χρονης εξέφρασε τη βούληση να αναλάβει τα παιδιά. Δεν αποκλείεται να πρόκειται για την αδερφή της, η οποία εργάζεται στη Σκιάθο και αναμένεται μέσα στην ημέρα στον Βόλο.

Η σπαρακτική ανάρτηση της αδερφής του θύματος

«Αδερφή μου, αναπαύσου εν ειρήνη, δε θα σε ξεχάσω ποτέ όσο ζω. Εύχομαι να είσαι ο πιο όμορφος άγγελος του ουρανού. Καλό παράδεισο ψυχή μου» έγραψε η αδερφή του θύματος, στην ανάρτησή της μετά το έγκλημα.

Σοκαρισμένη η οικογένεια, αλλά και η τοπική κοινωνία του Βόλου, προσπαθεί να συνέλθει από το σοκ της νέας γυναικοκτονίας που συγκλονίζει τη χώρα.