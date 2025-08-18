Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: 47χρονη δολοφονήθηκε με μαχαίρι από τον 28χρονο σύντροφό της

Μια ακόμα γυναικοκτονία σημειώθηκε στη χώρα μας καθώς μια γυναίκα δολοφονήθηκε άγρια από τον σύντροφό της στην είσοδο πολυκατοικίας στο Χαλάνδρι το μεσημέρι της Δευτέρας (18.8.25).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι μία γυναίκα τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και ενημέρωσε πως είδε έναν άνδρα να κυνηγά μια γυναίκα με μαχαίρι επί της οδού στρατηγού Ρουμπέση. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το θύμα της γυναικοκτονίας ήταν 47 ετών και ο δράστης ο 28 ετών σύντροφός της.

Η γυναίκα εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένη στην είσοδο της πολυκατοικίας που διέμενε.

Ο δράστης συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής η οποία θα χειριστεί την υπόθεση.

Στο σημείο βρέθηκαν από τους αστυνομικούς δύο μαχαίρια που χρησιμοποίησε ο δράστης στην επίθεση. Γεγονός που δείχνει ότι ο 28χρονος ήταν αποφασισμένος να δολοφονήσει την 47χρονη.

Λόγω της δολοφονίας η περιοχή έχει αποκλειστεί από την αστυνομία και διενεργούνται εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό στρατηγού Δήμου Ρουμπέση από τη συμβολή της με τις οδούς Ευριπίδου, Ηρακλειδών και Εδέσσης.