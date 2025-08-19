Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 28χρονο που σκότωσε την 47χρονη

Στον ανακριτή παραπέμφθηκε ο 28χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 47χρονης στο Χαλάνδρι, το μεσημέρι της Δευτέρας (18.8.25).

Ο 28χρονος δράστης της δολοφονίας, οπλισμένος με δύο μαχαίρια περίμενε την 47χρονη έξω από την πολυκατοικία της στην οδό στρατηγού Ρουμπέση στο Χαλάνδρι, της επιτέθηκε και την σκότωσε.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Πιθανότατα θα ζητήσει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες.

Ο θυμός του δράστη φαίνεται πως ήταν πολύ μεγάλος, καθώς κατακρεούργησε το θύμα με 15 μαχαιριές, όπως έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση.

«Είχα θυμώσει μαζί της, με κακολογούσε και με προσέβαλε στους φίλους μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αποτέλεσμα να με μπλοκάρουν. Ήθελα να την εκδικηθώ», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Δράστης και θύμα φαίνεται πως είχε γνωριστεί σε κοινωνικό συσσίτιο γιατί και οι δύο αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα. Τον Ιανουάριο είχαν έρθει σε ερωτική επαφή αλλά μετά φαίνεται πως τσακώθηκαν.

Τον Μάρτιο, η 47χρονη ζήτησε βοήθεια από την αστυνομία καθώς ο 28χρονος την ενοχλούσε. Τα στελέχη της ΕΛΑΣ του έκαναν σύσταση και στη συνέχεια τον άφησαν.

Λίγους μήνες μετά προχώρησε και στη στυγερή γυναικοκτονία.

Η προανάκριση για το έγκλημα διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής.