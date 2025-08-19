Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Τα τελευταία λόγια της 47χρονης πριν δεχθεί 15 μαχαιριές και η κυνική ομολογία του δράστη

«Κυρία Ρούλα βοήθεια, κρατάει μαχαίρι», φώναξε η 47χρονη γυναίκα πριν πέσει νεκρή από το μαχαίρι του 28χρονου στο Χαλάνδρι. Το θύμα της νέας γυναικοκτονίας, προσπάθησε να σώσει τη ζωή του και να καλέσει σε βοήθεια αλλά ήταν πολύ αργά.

Παγωμένη παραμένει η κοινωνία από τη νέα στυγερή δολοφονία που έγινε τη Δευτέρα (18.08.2025) στην είσοδο πολυκατοικίας στο Χαλάνδρι. Ο 28χρονος είχε στήσει καρτέρι θανάτου στο σημείο και αφού μίλησε λίγα λεπτά με την άτυχη γυναίκα, στη συνέχεια την κατακρεούργησε, μαχαιρώνοντάς την 15 φορές σε πρόσωπο και λαιμό.

Αν και το θύμα φώναξε σε γειτόνισσά της πως χρειάζεται βοήθεια, ο 28χρονος δεν σταμάτησε μέχρι να την δει να πέφτει αιμόφυρτη.

Τότε, γείτονας κάλεσε την αστυνομία λέγοντας «βλέπω ένα άτομο να κυνηγάει με μαχαίρι μια γυναίκα».

Στο σημείο έσπευσαν τα στελέχη της αστυνομίας που εντόπισαν τον δράστη της γυναικοκτονίας, πάνω από την σορό της 47χρονης.

«Ήθελα να την εκδικηθώ»

Δράστης και θύμα είχαν γνωριστεί πριν από λίγους μήνες στο συσσίτιο της εκκλησίας, καθώς και οι δύο αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα.

Στην κατάθεσή του ο 28χρονος φέρεται να είπε πως είχε έρθει σε ερωτική επαφή με την γυναίκα 2 φορές τον Ιανουάριο και στη συνέχεια δεν είχαν καμία επικοινωνία.

Πληροφορίες αναφέρουν πως το θύμα είχε καταγγείλει τον Μάρτιο στην αστυνομία πως ο συγκεκριμένος άνδρας την ενοχλεί. Τότε οι αστυνομικοί του έκαναν σύσταση αλλά λίγους μήνες μετά ο δράστης προχώρησε στην άγρια γυναικοκτονία.

Όσον αφορά τα όσα κατέθεσε ο 28χρονος στην αστυνομία μετά τη δολοφονία, ο δράστης δήλωσε πως ήταν εκνευρισμένος επειδή τον κακολογούσε.

«Είχα θυμώσει μαζί της, με κακολογούσε και με προσέβαλε στους φίλους μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αποτέλεσμα να με μπλοκάρουν. Ήθελα να την εκδικηθώ», φέρεται να είπε.

Ο 28χρονος αναμένεται το πρωί της Τρίτης να βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα, προκειμένου να του απαγγελθούν κατηγορίες.