Hellenic Train: Απεργία στα τρένα το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου – Φόρος τιμής στα θύματα των Τεμπών

Η Hellenic Train ανακοίνωσε ότι δεν θα κινηθούν τα τρένα το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου λόγω της απεργίας που έχει κηρυχθεί για τα τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Hellenic Train για την 24ωρη απεργία στα τρένα:

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω της 24ωρης απεργίας, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο».

Να θυμίσουμε ότι και η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) εξήγγειλε 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, από τις 00:01 έως τις 24:00.