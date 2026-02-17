Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Hellenic Train: Καταργούνται την Τετάρτη δρομολόγια στην γραμμή Κατάκολο – Πύργος – Ολυμπία λόγω βλάβης τροχαίου υλικού

«Η Hellenic Train καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη αποκατάσταση της βλάβης και ευχαριστεί τους επιβάτες για την κατανόηση» επισημαίνει σε ανακοίνωση της η εταιρεία
Hellenic Train
Εικόνες απο τον Προαστιακό που συνδέει τη δυτική Θεσσαλονίκη με τη Σίνδο / (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ /EUROKINISSI)

Στην κατάργηση 7 δρομολογίων στην γραμμή Κατάκολο- Πύργος- Ολυμπία ανακοίνωσε η Hellenic Train σήμερα (17.02.2026).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Hellenic Train καταργούνται από αύριο Τετάρτη 18/02/2026 τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στην γραμμή Κατάκολο- Πύργος- Ολυμπία, λόγω βλάβης τροχαίου υλικού.

Συγκεκριμένα καταργούνται τα παρακάτω δρομολόγια:

1380 (Πύργος – Ολυμπία): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεση στάθμευση στο Στρέφι.

1381 (Ολυμπία – Κατάκολο): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεσες σταθμεύσεις στο Στρέφι και στον Πύργο.

1382 (Κατάκολο – Ολυμπία): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεσες σταθμεύσεις στο Στρέφι και στον Πύργο.

1383 (Ολυμπία – Πύργος): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεση στάθμευση στο Στρέφι.

1384 (Πύργος – Ολυμπία): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεση στάθμευση στο Στρέφι.

1385 (Ολυμπία – Κατάκολο): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεσες σταθμεύσεις στο Στρέφι και στον Πύργο.

1386 (Κατάκολο – Πύργος): υποκατάσταση από λεωφορείο.

«Η Hellenic Train καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη αποκατάσταση της βλάβης και ευχαριστεί τους επιβάτες για την κατανόηση» επισημαίνει σε ανακοίνωση της η εταιρεία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
121
77
71
53
52
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Συγκλονιστικές εικόνες από drones στο Μαζαράκι Ηλείας: Κατολισθήσεις σε όλο το χωριό
Ο οικισμός παραμένει χωρίς οδική πρόσβαση, με τις αρμόδιες αρχές να αναμένουν τις εκτιμήσεις των ειδικών για τα επόμενα βήματα και τα απαραίτητα μέτρα αποκατάστασης και προστασίας των κατοίκων
Μαζαράκι
Newsit logo
Newsit logo