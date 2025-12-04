Hellenic Train: Με τρεις ώρες καθυστέρηση αναχώρησε η αμαξοστοιχία IC 56 με 400 επιβάτες – Ακινητοποιήθηκε στους Αγίους Αναργύρους λόγω βλάβης

Με 160 λεπτά καθυστέρηση και λίγο πριν της 21:00 το βράδυ ξεκίνησε και πάλι το δρομολόγιό της για Θεσσαλονίκη η αμαξοστοιχία IC 56 της Hellenic Train η οποία ακινητοποιήθηκε αρχικά στις 18:12 στον σταθμό των Αγίων Αναργύρων, εξαιτίας τεχνικού προβλήματος.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train στο σημείο έσπευσαν δύο εφεδρικές μηχανές, προκειμένου να αντικαταστήσουν τις μηχανές της ακινητοποιημένης αμαξοστοιχίας. Με την ολοκλήρωση της αντικατάστασης στους Αγίους Αναργύρους, η αμαξοστοιχία συνέχισε το δρομολόγιό της προς τη Θεσσαλονίκη.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της εταιρείας βρισκόταν κοντά στους 400 επιβάτες, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξη του δρομολογίου.

Εξαιτίας μάλιστα αυτού του συμβάντος, σημειώθηκαν μεγάλες καθυστερήσεις και στα δρομολόγια του Προαστιακού στην Αθήνα.

Η Hellenic Train ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι διερευνά τα αίτια της βλάβης και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.

Η ανακοίνωση της για τις αποζημιώσεις

«Η Hellenic Train ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2021/782, οι επιβάτες μπορούν να αποζημιωθούν με το 25% της αξίας του εισιτηρίου για καθυστέρηση δρομολογίου από 60 έως 119 λεπτά ή με το 50% της αξίας του εισιτηρίου, σε περίπτωση καθυστέρησης 120 λεπτών και άνω. Η αποζημίωση καταβάλλεται με τους εξής τρόπους:

Τα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί από εκδοτήρια και έχουν πληρωθεί με μετρητά, αποζημιώνονται μόνο από τα ενεργά εκδοτήρια.

Οι κάτοχοι των εισιτηρίων, τα οποία έχουν αγοραστεί με κάρτα, ανεξάρτητα από κανάλι πώλησης (εκδοτήρια, webticketing & app) μπορούν είτε να απευθυνθούν σε κάποιο εκδοτήριο Σταθμού για την αποζημίωση του εισιτηρίου, είτε να στείλουν γραπτό αίτημα στην εταιρεία μέσω της φόρμας παραπόνων/αιτημάτων με τον αριθμό του εισιτηρίου, αν είναι ηλεκτρονικό, ή να επισυνάψουν το pdf του εισιτηρίου ή ευκρινή φωτογραφία αν είναι εκδοτηρίου, ζητώντας το αναλογούν αντίτιμο, το οποίο θα επιστραφεί στην κάρτα, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την αγορά του εισιτηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αιτήσεων αποζημίωσης, οι επιβάτες παρακαλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Hellenic Train ή να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών».