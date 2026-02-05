«Η 56χρονη ήταν ατίθαση, τα παιδιά μου έτρεμαν από την έκρηξη» λέει θεία της δασκάλας γιόγκα που ανατίναζε οχήματα

Τον απόλυτο τρόμο σκόρπιζε η δασκάλα γιόγκα σε όποιον τολμούσε να αρνηθεί να της παρέχει βοήθεια. Η 56χρονη αφού απευθυνόταν σε κοντινά της άτομα για χρήματα και φιλοξενία, μόλις άκουγε το «όχι» φρόντιζε να τα εκδικηθεί προκαλώντας εκρήξεις στα αυτοκίνητά τους.

Σε Νέα Ερυθραία, Μεταμόρφωση και Κηφισιά, μέσα σε μόλις 12 μέρες, η δασκάλα γιόγκα πραγματοποίησε 3 εμπρηστικές επιθέσεις με τα ίδια χαρακτηριστικά. Παρόλο που δημόσια είχε την εικόνα της γυμνάστριας που απολαμβάνει τη ζωή και τα ταξίδια, η 56χρονη ωστόσο κρυβόταν πίσω από αλλεπάλληλες εκρήξεις σε οχήματα φίλων και συγγενών της.

Το «Live News» παρουσίασε την δράση της 56χρονης στο πέρασμα του χρόνου, μαζί με αποκαλυπτικές μαρτυρίες θυμάτων της και εικόνες ντοκουμέντα από τις επιθέσεις που της καταλογίζονται. Η δασκάλα γιόγκα συνελήφθη κα οδηγήθηκε μετά την προφυλάκισή της, στο ψυχιατρικό νοσοκομείο των φυλακών Κορυδαλλού.

Η πρώτη επίθεσή της σημειώθηκε στις 17 Ιανουαρίου στη Μεταμόρφωση, όταν μπήκε στο στόχαστρο το αυτοκίνητο μιας θείας της. Η δεύτερη επίθεση έγινε 6 μέρες μετά στη Νέα Ερυθραία όταν κάηκε όχημα οικογενειακού φίλου της και η τρίτη συνέβη την περασμένη Πέμπτη στην Κηφισιά σε αυτοκίνητο πρώην γειτόνισσας της. Δύο μέρες μετά, η 56χρονη συνελήφθη.

Σε αναρτήσεις της η ίδια, αναφερόταν στον εαυτό της με υπεροχή και έγραφε με ύφος εκδικητικό: «Η Σοφία δεν τιμωρεί, η Σοφία αποκαλύπτει. Κανείς δεν αντέχει να βλέπει τον εαυτό του χωρίς μάσκα», έγραφε. «Να βλέπατε τα μούτρα όλων αυτών που είναι εναντίον μου πώς κάνουν όταν με βλέπουν μπροστά τους. Λες και βλέπουν τη θεία δίκη», ήταν μερικές από τις αναρτήσεις της.

Οι πρώτοι εμπρησμοί

Στις 23 Ιανουαρίου, μία ισχυρότατη έκρηξη αναστάτωσε γειτονιά της Νέας Ερυθραίας. Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε από την έκρηξη του εμπρηστικού μηχανισμού που είχε τοποθετήσει η 56χρονη στο όχημα οικογενειακού φίλου της. Ο ιδιοκτήτης του οχήματος έντρομος, επιχείρησε με όσα μέσα διέθετε να σβήσει τη φωτιά από το αυτοκίνητό του.

Την περασμένη Πέμπτη (29.01.2026) στην Κηφισιά, το αυτοκίνητο πρώην γειτόνισσας της 56χρονης τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από έκρηξη. Η ιδιοκτήτρια του οχήματος μιλώντας στο «Live News» αποκάλυψε ότι παλαιότερα η 56χρονη της είχε ζητήσει οικονομική βοήθεια και φιλοξενία. Δεν φανταζόταν πως η άρνησή της θα προκαλούσε αυτές τις σκηνές.

«Ήμασταν παλιά γειτόνισσες και μου ζητούσε οικονομική βοήθεια και φιλοξενία. Εγώ δεν μπορούσα να την φιλοξενήσω. Έχω πολλά χρόνια να την συναντήσω και δεν είχαμε καμία απολύτως επικοινωνία. Δεν ξέρω πώς της ήρθε και έκανε αυτήν την κίνηση μετά από τόσα χρόνια. Η έρευνα που γίνεται θα αποδείξει πολλά. Είμαι πολύ ταραγμένη», είπε η γυναίκα.

«Έγιναν οι εκρήξεις μέσα στο γκαράζ, τρομάξαμε όλοι»

Λίγες μέρες νωρίτερα, στις 17 Ιανουαρίου, στο στόχαστρο της 56χρονης, είχε μπει σύμφωνα με την Αστυνομία μία θεία της. Και πάλι ο εκρηκτικός μηχανισμός που εξερράγη είχε τοποθετηθεί κάτω από το αυτοκίνητό της.

Η δασκάλα γιόγκα δεν εντοπίστηκε πριν την επίθεση, αφού κατάφερε να μπει μέσα στο γκαράζ που ήταν παρκαρισμένο το όχημα της θείας της και να απομακρυνθεί πριν την έκρηξη. Η θεία της 56χρονης πιστεύει ότι στοχοποιήθηκε από την ανιψιά της, επειδή αρνήθηκε όπως λέει, να της δώσει χρήματα.

«Το δικό μου αυτοκίνητο έκαψε, εγώ είμαι η θεία. Έγιναν οι εκρήξεις μέσα στο γκαράζ. Τρομάξαμε όλοι, σηκωθήκαμε στο πόδι. Τρομάξαμε πάρα πολύ. Πάθαμε σοκ», είπε αρχικά η θεία της 56χρονης.

Και συμπλήρωσε: «Τα παιδιά μου έτρεμαν με τις εκρήξεις που έγιναν στο κτίριο. Φοβηθήκαμε μην πάρει και φωτιά το κτίριο γιατί ακριβώς πάνω στο γκαράζ, ήταν το υπνοδωμάτιο της… και θα έπαιρνε φωτιά. Από τις εκρήξεις το αυτοκίνητο βγήκε από το γκαράζ και πήγε στον δρόμο. Ευτυχώς γιατί αλλιώς θα είχε πάρει φωτιά το κτίριο».

«Είναι ατίθαση κοπέλα. Πού να μείνει εδώ. Εδώ φοβόμαστε για το χειρότερο. Ζητάει λεφτά, ήθελε να πάρει λεφτά. Είχε κλειστεί δύο φορές στο Δρομοκαΐτειο, υπήρχε ιατρική φροντίδα, βγήκε από εκεί και από εκεί και πέρα δεν ξέρω», λέει συγγενής θύματος των εμπρηστικών επιθέσεων. Πήγε σε πολλούς συγγενείς και απειλούσε, ζητούσε χρήματα», είπε καταλήγοντας.

Οι περίεργες αναρτήσεις

Η κατηγορούμενη ήταν γνώριμη των Αρχών καθώς πριν από 10 χρόνια είχε συλληφθεί για την εμπρηστική επίθεση στο αυτοκίνητο του πατέρας της.

«Την καλόπιανα, της μιλούσα ωραία και αυτή με κορόιδευε. Είχε μπει στη φυλακή και όταν βγήκε από τη φυλακή, ήθελε κάποια χρήματα να μπορέσει να ορθοποδήσει πάλι, να γίνει όπως πρώτα. Της έδινε ο αδελφός μου λεφτά, τα έτρωγε. Μετά από λίγο άντε ξανά λεφτά», συμπλήρωσε η θεία της.

Τα επόμενα χρόνια, η 56χρονη νοίκιασε ακίνητο στην Κηφισιά και συστηνόταν ως δασκάλα γιόγκα. Ακόμα και ορισμένοι από εκείνους που την είχαν βοηθήσει οικονομικά, δεν απέφυγαν τελικά τις εκρήξεις της.

«Πληρώνουν για να μου στερούν ακόμα και την τροφή και την στέγη», έγραφε σε αναρτήσεις της.

Όλα δείχνουν πως η 56χρονη έμεινε αβοήθητη και γινόταν με το πέρασμα του χρόνου όλο και πιο επικίνδυνη. Το ότι δεν υπήρξαν θύματα από τις εκρήξεις των παγιδευμένων αυτοκινήτων, οφείλεται σε καθαρή τύχη. Η ίδια δεν είχε προειδοποιήσει.

«Είχε ξαναμπεί σε ψυχιατρείο πολλές φορές και την άφησαν χωρίς να της γίνει επαρκής θεραπεία. Θέλει βοήθεια και δυστυχώς δεν της δίνεται ούτε η σωστή βοήθεια», είπε για το θέμα ο γιος της.