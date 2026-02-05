Ελλάδα

Με εκρηκτικό παρελθόν η δασκάλα γιόγκα που έκαψε τα αυτοκίνητα των συγγενών της – Το 2016 είχε συλληφθεί και πάλι για εμπρησμό

Η γυναίκα είχε επιτεθεί και στην οικογένειά της, βάζοντας φωτιά στο αυτοκίνητο του πατέρα της
Η 56χρονη δασκάλα yoga
Βασίλης Σακουλέβας

Πριν από 10 χρόνια χτύπησε για πρώτη φορά η δασκάλα γιόγκα, η οποία τον τελευταίο μήνα τοποθέτησε εκρηκτικούς μηχανισμούς σε αυτοκίνητα συγγενικών της προσώπων, επειδή δεν της δάνειζαν τα χρήματα που ήθελε.

Η πρώτη φορά ήταν τον Φεβρουάριο του 2016, όταν συνελήφθη στην περιοχή της Νέας Ερυθραίας για εμπρησμό και πρόκληση φθορών σε αυτοκίνητα. Μάλιστα, λίγους μήνες μετά ξαναχτύπησε και αυτή τη φορά επιτέθηκε στην οικογένειά της, βάζοντας φωτιά στο αυτοκίνητο του πατέρα της.

Η δασκάλα γιόγκα, σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είχε ανεβάσει την απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου που την αθώωνε.

Ύστερα από αυτές τις δύο επιθέσεις, η γυναίκα αποφάσισε να απομακρυνθεί από τους δικούς της, με τις σχέσεις τους να μην είναι καθόλου καλές. Τόσο η μητέρα της όσο και ο πατέρας της είχαν καταθέσει στην αστυνομία για την επιθετική συμπεριφορά της κόρης τους, καθώς τους έβριζε και τους απειλούσε όταν εκείνοι δεν της έδιναν τα χρήματα που ζητούσε.

Μέσα σε έναν μήνα η δασκάλα γιόγκα ξαναχτύπησε τρεις φορές, προκαλώντας όχι μόνο υλικές ζημιές αλλά και τραυματισμούς στα θύματά της, τα οποία δεν της έδιναν τα χρηματικά ποσά που εκείνη επιθυμούσε.

Η πρώτη της επανεμφάνιση ήταν στις 17 Ιανουαρίου στην περιοχή της Μεταμόρφωσης, όπου τοποθέτησε και ενεργοποίησε εκρηκτικό μηχανισμό σε πιλοτή πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα την πρόκληση ζημιών στο κτίριο και την καταστροφή αυτοκινήτου.

Περίπου έξι ημέρες μετά, και συγκεκριμένα στις 23 Ιανουαρίου, η ίδια τοποθέτησε ξανά εκρηκτικό μηχανισμό σε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στην οδό Βορείου Ηπείρου στη Νέα Ερυθραία και προκάλεσε έκρηξη στο σημείο, ενώ τραυματίστηκε και ο ιδιοκτήτης του οχήματος, ο οποίος έφερε πολλαπλά εγκαύματα και χρειάστηκε να μείνει στο νοσοκομείο για τέσσερις ημέρες.

Το τελευταίο περιστατικό καταγράφηκε στις 29 Ιανουαρίου στην περιοχή της Κηφισιάς, όπου και πάλι ένα όχημα κάηκε ολοσχερώς, ενώ ευτυχώς, με την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής, δεν επεκτάθηκε η φωτιά.

Η γυναίκα συνελήφθη και οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη, όπου και προφυλακίστηκε.

