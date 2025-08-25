Η AΔEΔY ανακοίνωσε 24ωρη απεργία για την Πέμπτη και συγκέντρωση στο Σύνταγμα

Με αφορμή την εισαγωγή στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο, οι δημόσιοι υπάλληλοι προχωρούν σε 24ωρη απεργία με απόφαση της ΑΔΕΔΥ την Πέμπτη 28 Αυγούστου.

Μέσα από την απεργία η ΑΔΕΔΥ εκφράζει την αντίθεσή της, εκτιμώντας ότι προωθεί «την ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής, κοινωνικής και πολιτικής δράσης, στην εξομοίωσή τους με αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου». Ζητά μάλιστα να αποσυρθείο το νομοσχέδιο.

Στην Αθήνα θα υπάρξουν κινητοποιήσεις και θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα στις 10:00πμ.

Να σημειωθεί ότι στην απεργία συμμετέχουν ομοσπονδίες μέλη της ΑΔΕΔΥ από το χώρο της υγείας (ΟΕΝΓΕ, ΠΟΕΔΗΝ), της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ), της Παιδείας (ΟΛΜΕ, ΔΟΕ) κλπ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας καλεί τα μέλη του να συμμετέχουν με τετράωρη στάση εργασίας από τις 09:30 έως τις 13:30 στην απεργία της ΑΔΕΔΥ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας κατά τη διάρκεια της στάσης εργασίας θα εξυπηρετηθούν μόνον οι κάτωθι πτήσεις για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου:

* Πτήσεις που υπερίπτανται του FIR Αθηνών.

* Πτήσεις που μεταφέρουν Αρχηγούς Κρατών και Πρωθυπουργούς.

* Πτήσεις της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας που μετέχουν σε επιχειρησιακές αποστολές και προγραμματισμένες ασκήσεις.

* Πτήσεις αεροσκαφών που αντιμετωπίζουν ασυνήθεις καταστάσεις ή διατελούν σε κατάσταση ανάγκης.

* Νοσοκομειακές πτήσεις.

* Πτήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας.

* Πτήσεις αεροσκαφών έρευνας και διάσωσης.