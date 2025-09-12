Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Η ΑΔΕΔΥ ανακοίνωσε 24ωρη πανελλαδική απεργία για την 1η Οκτωβρίου – Διεκδικούν επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, αυξήσεις και συλλογικές συμβάσεις

«Τα μέτρα της κυβέρνησης, που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, αποτελούν έναν ακόμα εμπαιγμό για τους χιλιάδες εργαζόμενους στο Δημόσιο»
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

«Εμπαιγμό για τους χιλιάδες εργαζόμενους στο Δημόσιο», χαρακτηρίζει τα μέτρα που εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ, η ΑΔΕΔΥ – σε σημερινή (12.09.2025) συνεδρίασή της, αποφάσισε την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας για την 1η Οκτωβρίου 2025.

Όπως αναφέρει η ΑΔΕΔΥ σε ανακοίνωσή της, «τα μέτρα της κυβέρνησης, που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), αποτελούν έναν ακόμα εμπαιγμό για τους χιλιάδες εργαζόμενους στο Δημόσιο, για τους οποίους καμία αύξηση δεν ανακοινώθηκε, πέραν της μείωσης κατά 2% του φορολογικού συντελεστή, δηλαδή 100 ευρώ έως 200 ευρώ τον χρόνο».

«Η απεργία, που έχει ήδη προκηρύξει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) για την ίδια μέρα, αναδεικνύει τα κοινά συμφέροντα των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και καθιστά την απεργία γενική» σημειώνει, μεταξύ άλλων, η ΑΔΕΔΥ.

Οι βασικές διεκδικήσεις της ΑΔΕΔΥ είναι οι εξής:

«- Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και αυξήσεις στις αποδοχές

– Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο

– Κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου

– Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο και διεκδίκηση για 35ωρο και πενθήμερο για όλους τους εργαζόμενους».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Θρίλερ με τη συσκευή παρακολούθησης στο σαλόνι του Γιώργου Μαζωνάκη - Οι μηνύσεις και το «κατηγορώ» στην οικογένειά του
Ο τραγουδιστής θεώρησε πως η οικογένειά του μεθόδευσε τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο για να τον εμποδίσει να καταθέσει μηνύσεις σε βάρος της
Ο Γιώργος Μαζωνάκης
«Στα 17 μου, έτρωγα ξύλο για να πάρω τα ναρκωτικά που μου έδινε» λέει θύμα του «κοντού» μαστροπού
«Ξεκίνησε πρώτα να με ωθεί στην πορνεία και μετά μου έδινε κοκαΐνη και για να αποδώσω καλύτερα στην δουλειά και για να με απειλεί» αποκαλύπτει θύμα του 42χρονου μαστροπού
Ο 42χρονος «κοντός» μαστροπός
Newsit logo
Newsit logo