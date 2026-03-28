Η Ακρόπολη στο σκοτάδι: Η στιγμή που σβήνουν τα φώτα για την «Ώρα της Γης»

Ακριβώς στις οκτώμισι το βράδυ του Σαββάτου (28/03/2026) η Ακρόπολη βυθίστηκε στο σκοτάδι για την «Ώρα της Γης».

Όπως σε πολλά μνημεία στον κόσμο, έτσι και στην Ακρόπολη έκλεισαν τα φώτα για την «Ώρα της Γης», η οποία γιορτάζει 20 χρόνια δράσης και ευαισθητοποίησης.

​Για δύο δεκαετίες, σύμφωνα με την οργάνωση, εκατομμύρια πολίτες, πολιτικοί, φορείς και επιχειρήσεις σε περισσότερες από 80 χώρες ενώνονται, σβήνοντας τα φώτα για μία ώρα.

Αυτά τα 60 λεπτά συσκότισης αποτελούν μια ισχυρή υπενθύμιση ότι η φύση και το κλίμα είναι αλληλένδετα.

Και ότι η προστασία του κοινού μας σπιτιού, του πλανήτη, είναι επείγουσα ανάγκη.

​Το διακύβευμα είναι σήμερα πιο κρίσιμο από ποτέ. Η πρόσφατη έκθεση «Ζωντανός Πλανήτης 2024» του WWF αποκάλυψε το σημείο καμπής στο οποίο βρισκόμαστε, με τους πληθυσμούς της άγριας ζωής να καταγράφουν κατακόρυφη μείωση 73% παγκοσμίως.

Η κλιματική αλλαγή και η απώλεια της φύσης απειλούν την ίδια τη ζωή, καθιστώντας τη συλλογική δράση απαραίτητη για ένα βιώσιμο μέλλον.

Η Βουλή των Ελλήνων συμμετέχει στην «Ώρα της Γης» σβήνοντας τα φώτα για μία ώρα

Με μία συμβολική συσκότιση του κτιρίου της, για μία ώρα, από τις 20.30 έως τις 21.30, η Βουλή των Ελλήνων συμμετέχει, για μία ακόμη χρονιά, στην παγκόσμια περιβαλλοντική εκστρατεία «Ώρα της Γης».



Η Βουλή των Ελλήνων, με την εμβληματική αυτή ενέργειά της να σβήσει για μία ώρα τα φώτα του κεντρικού κτιρίου της, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα για την προστασία της φύσης και την αναχαίτιση της κλιματικής αλλαγής. Με τη δράση αυτή το ελληνικό Κοινοβούλιο συμμετέχει σε ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά κινήματα στον κόσμο για τη φύση και το κλίμα.



Όπως σημειώνει η WWF Ελλάδας, έχουν περάσει 20 χρόνια από τότε που ξεκίνησε η «Ώρα της Γης» το 2007, ως ένα μικρό τοπικό κίνημα στο Σίδνεϋ της Αυστραλίας, με πάνω από 2,2 εκατομμύρια ανθρώπους και πάνω από 2.000 επιχειρήσεις να σβήνουν τα φώτα τους για ν’ αναδείξουν το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής.

Αναδείχθηκε σε μία από τις πρώτες περιβαλλοντικές εκστρατείες που έγιναν viral και γέννησε ένα παγκόσμιο κίνημα αλληλεγγύης, ελπίδας και υποστήριξης για την κλιματική δράση.