Η ανακοίνωση της «Ευρωκλινικής» για τη λάθος μετάγγιση αίματος σε 67χρονο ασθενή

«Ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του, παρακολουθείται στενά από την ιατρική μας ομάδα και δεν διατρέχει κίνδυνο»
Αίμα «που προοριζόταν για άλλον ασθενή» έλαβε ένας 67χρονος που νοσηλεύεται στην «Ευρωκλινική», σύμφωνα με την ανακοίνωση που έβγαλε το μεσημέρι της Δευτέρας (8/9/25) η ιδιωτική κλινική

Το περιστατικό έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες και συνελήφθη η νοσηλεύτρια αλλά και δύο γιατροί της κλινικής ενώ ο ασθενής στον οποίο έγινε η λάθος μετάγγιση αίματος, νοσηλεύεται στην Εντατική. 

«Σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, σε έκτακτη μετάγγιση σε ασθενή της κλινικής μας και κατά παρέκκλιση των αυστηρών διαδικασιών που εφαρμόζουμε, ξεκίνησε χορήγηση μονάδας αίματος που προοριζόταν για άλλον ασθενή. Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό και η διαδικασία διεκόπη χωρίς καθυστέρηση» αναφέρει η ανακοίνωση από την «Ευρωκλινική».

«Ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του, παρακολουθείται στενά από την ιατρική μας ομάδα και δεν διατρέχει κίνδυνο. Η κλινική έχει ενημερώσει και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές. Η ασφάλεια και η φροντίδα των ασθενών μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα από το σύνολο του προσωπικού μας» καταλήγει η ανακοίνωση.

