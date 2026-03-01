Η Άννα Διαμαντοπούλου για τον σύζυγό της: Ήταν ένα από τα μεγάλα δώρα που μου έκανε η ζωή

Η Άννα Διαμαντοπούλου παραχώρησε συνέντευξη στο «Face 2 Face» και την Κατερίνα Παναγοπούλου. Μίλησε για τον γιο και τον σύζυγό της, αλλά και για τις εξελίξεις στην κεντρική πολιτική σκηνή. Η πρώην υπουργός στάθηκε στη στήριξη που είχε από τον άντρα της, Γιάννη Σαβαλάνο στην πολιτική πορεία της, ενώ αποκάλυψε και τον τρόπο που έμαθε ότι ο γιος της θα γίνει στιχουργός.

«Οι άνθρωποι φαίνονται από πολύ μικροί. Ο γιος μου έγραφε από πολύ μικρός. Το δωμάτιό του ήταν πάντα με χαρτάκια, τετράδια και στίχους. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι αυτό θα γίνει επάγγελμα. Γιατί έχει κάνει και άλλα πράγματα, είχε ξεκινήσει μια πορεία… Κάποια μέρα ήρθε και μας είπε: Αγαπητή μαμά και αγαπητέ μπαμπά, δεν θα το συζητήσουμε, αλλά τα αφήνω όλα και θα ασχοληθώ με την στιχουργική», ανέφερε η Άννα Διαμαντοπούλου.

Μιλώντας στη συνέχεια για τον σύζυγό της, η Άννα Διαμαντοπούλου είχε μόνο καλά λόγια να πει: «Φέτος κλείνουμε 40 χρόνια μαζί. Δεν είχα ζωή πριν τον άνδρα μου νομίζω, αλλά δεν είναι έτσι… Είμαστε πολλά χρόνια μαζί και του χρωστάω πάρα πολλά γιατί το να έχεις γυναίκα πολιτικό με αυτά τα χαρακτηριστικά δεν είναι εύκολο.

Θα πω πως δεν υπήρξε ποτέ ανταγωνιστικός, ενώ ο ίδιος είχε καταγωγή από πολύ μεγάλη οικογένεια, εγώ δεν είχα καμία σχέση, έκανε πίσω και ήταν όχι απλά υποστηρικτικός, αλλά ο άνθρωπος που με ωθούσε μπροστά. Ήταν ένα από τα μεγάλα δώρα που μου έκανε η ζωή», είπε η πρώην υπουργός και Υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Άννα Διαμαντοπούλου κλήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις: «Ήμουν κοριτσάκι, 19 – 20 χρονών, όταν το ΠΑΣΟΚ και οι γυναικείες οργανώσεις τότε έκαναν πολύ μεγάλο αγώνα για το θέμα των αμβλώσεων και τις αντισύλληψης, που σήμερα την θεωρούμε κάτι δεδομένο».

«Ήταν μια μάχη που κερδήθηκε και ερχόμαστε μετά από τόσα χρόνια να ξαναβάλει η κα. Καρυστιανού το θέμα των αμβλώσεων; Ή να μιλήσει για εισβολή μεταναστών; Θεωρώ ότι σταδιακά τοποθετείται σε μια πολύ συγκεκριμένη γωνιά του πολιτικού συστήματος, που θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι αυτό το κύμα αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη» ανέφερε.

«Πολιτικά θα την κρίνουμε μόλις ανακοινώσει ένα κόμμα αλλά δεν μπορώ να κάνω το σχόλιο για το εξής. Όταν η κα. Καρυστιανού μίλησε για τις αμβλώσεις, έπεσα από την καρέκλα μου. Δηλαδή δεν πίστευα ότι θα ξαναρχόταν αυτό το θέμα στην Ελλάδα» πρόσθεσε η Άννα Διαμαντοπούλου.