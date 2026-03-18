Η ασφάλεια των νέων σε πρώτο πλάνο – Νάνση Βέρρα στο MAD Forum 2026: «Η Allwyn υιοθετεί ένα πλέγμα μηχανισμών προστασίας»

Το Forum αποτέλεσε βήμα ανταλλαγής απόψεων σχετικά με την προστασία των ανηλίκων και τον ρόλο της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας
(Η Chief Legal, Regulatory & Compliance Officer της Allwyn Hellas, Dr. Νάνση Βέρρα, στο MAD Forum 2026)
(Η Chief Legal, Regulatory & Compliance Officer της Allwyn Hellas, Dr. Νάνση Βέρρα, στο MAD Forum 2026)

Ένας ουσιαστικός διάλογος γύρω από τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι στο ταχέως εξελισσόμενο ψηφιακό περιβάλλον έλαβε χώρα στο MAD Forum 2026, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Τεχνόπολη, με τη συμμετοχή εκπροσώπων κορυφαίων επιχειρήσεων, ειδικών και φορέων.

Μεταξύ άλλων, το Forum αποτέλεσε βήμα ανταλλαγής απόψεων σχετικά με την προστασία των ανηλίκων και τον ρόλο της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, η δεύτερη θεματική ενότητα, με τίτλο «Νέοι και Απαγορεύσεις: Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα», επικεντρώθηκε στη σχέση των νέων με προϊόντα και υπηρεσίες που απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Η συζήτηση ανέδειξε τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις καλούνται να υιοθετούν αποτελεσματικές πρακτικές προστασίας των ανηλίκων, σύγχρονους μηχανισμούς ελέγχου και στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης.

Η Dr. Νάνση Βέρρα, Γενική Διευθύντρια Νομικών, Ρυθμιστικών Θεμάτων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Allwyn στην Ελλάδα, αναφέρθηκε στους κινδύνους που προκύπτουν από την έλλειψη αυστηρού ρυθμιστικού πλαισίου σε κλάδους όπως τα τυχερά παίγνια, υπογραμμίζοντας ότι η απουσία αποτελεσματικής εποπτείας μπορεί να έχει αρνητικές κοινωνικές συνέπειες. «Τα τυχερά παιχνίδια μπορεί να έχουν βλαβερές συνέπειες για το κοινωνικό σύνολο, όταν δεν υπάρχει αυστηρή ρύθμιση και εποπτεία από τον αρμόδιο ρυθμιστή, αλλά και όταν οι πάροχοι δεν τηρούν το πλαίσιο και δεν λαμβάνουν μέτρα αυτορρύθμισης» τόνισε.

mad forum allwyn
Η ομάδα Responsible Gaming και Public & Media Relations της Allwyn Hellas

Παράλληλα, η κυρία Βέρρα επεσήμανε ότι το Υπεύθυνο Παιχνίδι και ιδιαίτερα η προστασία των ανηλίκων αποτελούν κορυφαίες προτεραιότητες για την Allwyn, η οποία υλοποιεί μια ολοκληρωμένη και πολυεπίπεδη στρατηγική σε αυτόν τον τομέα. «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι είναι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας. Υιοθετούμε ένα πλέγμα εργαλείων και μηχανισμών, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι ο παίκτης παίζει με έναν υγιή, λελογισμένο και υπεύθυνο τρόπο. Ίσως έχετε δει την τελευταία καμπάνια της εταιρείας μας, η οποία απευθύνεται ειδικά στην GenZ , περνώντας ένα πολύ σημαντικό μήνυμα: Το όριο δεν είναι περιορισμός, αλλά δύναμη», σχολίασε σχετικά.

(Η Chief Legal, Regulatory & Compliance Officer της Allwyn Hellas, Dr. Νάνση Βέρρα, στο MAD Forum 2026)
Οι συμμετέχοντες στο πάνελ με τίτλο «Νέοι και Απαγορεύσεις: Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα» του MAD Forum 2026

Ειδικά σε σχέση με την προστασία των ανηλίκων και την ασφάλεια των νέων, η Allwyn θα υλοποιήσει το “Project Parenting”, μια νέα, στοχευμένη πρωτοβουλία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για γονείς. Όπως μάλιστα σημείωσε η κυρία Βέρρα, η εταιρεία πραγματοποιεί επισκέψεις σε πανεπιστήμια, με στόχο την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και των νέων, καθώς και ειδικές ενημερωτικές δράσεις σε μεγάλα πολιτιστικά γεγονότα, που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον της νέας γενιάς.

mad forum allwyn
Η Chief Legal, Regulatory & Compliance Officer της Allwyn Hellas, Dr. Νάνση Βέρρα, στο MAD Forum 2026

Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον παράνομο τζόγο, ο οποίος αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για την κοινωνία και το Κράτος. Σύμφωνα με την κυρία Βέρρα, ο παράνομος τζόγος έχει σημαντικές κοινωνικές επιπτώσεις, καθώς δεν τηρείται κανένας κανόνας Υπεύθυνου Παιχνιδιού, κανένα ηλικιακό όριο, ούτε φυσικά όρια χρόνου ενασχόλησης και απωλειών. Στη βάση αυτή, υπάρχει σημαντικός κίνδυνος εθισμού – και ειδικά για τους νέους και τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Παράλληλα, όπως τονίστηκε, πλήγμα ύψους 400 εκατ. ευρώ ετησίως δέχονται και τα έσοδα του κράτους από τα παράνομα τυχερά παιχνίδια.

Ελλάδα
Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: «Βόμβες» Σημανδράκου για Λευτέρη Αυγενάκη – Καταγγέλλει ασφυκτικές πιέσεις για να πληρωθούν «αμαρτωλά» ΑΦΜ
Ο μάρτυρας υποστήριξε στην κατάθεσή του ότι επειδή εξαίρεσε από την πληρωμή 9.300 ΑΦΜ, που αφορούσαν σε δηλώσεις για βοσκοτόπια χωρίς ζώα, ο Λευτέρης Αυγενάκης ζήτησε την καρατόμησή του
Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελος Σημανδαράκος
Διεκόπη η δίκη του πατέρα Αντώνιου για ασέλγεια ανηλίκων για τις 7 Μαΐου: «Επιθυμώ να δικαστώ, έχω κουραστεί»
Ο πρώην επικεφαλής της Κιβωτού του Κόσμου, κάθισε στο εδώλιο του κατηγορούμενου και ζήτησε να «δικαστεί», λέγοντας ότι έχει κουραστεί από την πολύχρονη εμπλοκή του με τη δικαιοσύνη
Ο πατέρας Αντώνιος στη δίκη για την Κιβωτό του Κόσμου
