Η Δήμητρα Ματσούκα ετοιμάζεται για μήνυση: «Μια εκπομπή με ηχογράφησε χωρίς την άδειά μου»

Η Δήμητρα Ματσούκα δηλώνει έτοιμη να κινηθεί νομικά και να καταθέσει μήνυση σε βάρος τηλεοπτικής εκπομπής, επειδή όπως υποστηρίζει, καταγράφηκε χωρίς να το γνωρίζει και μάλιστα το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε στον «αέρα» χωρίς τη συναίνεσή της. Η ηθοποιός προσπαθεί να αφήσει πίσω τα όσα έγιναν και να επικεντρωθεί στα επαγγελματικά της.

Η κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και η Μαρία Κοκολάκη συνάντησαν την Δήμητρα Ματσούκα λίγο πριν τη χθεσινή της παράσταση «Η Κόμισσα της Φάμπρικας» στο Embassy Theater, με την ηθοποιό να μιλάει για όλα όσα έγιναν και την ενόχλησαν. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να καταθέσει μήνυση και αναφέρθηκε σε σχόλια δημοσιογράφων μετά τη σύλληψή της.

«Δεν ήρθα με τα πόδια, με έφεραν στο θέατρο. Δεν θα ήθελα να πω κάτι παραπάνω για αυτό που συνέβη. Δεν είχα άγχος που επέστρεψα στη σκηνή, παίζουμε αυτή την παράσταση αρκετό καιρό. Νιώθω καλά γιατί νομίζω ότι αποκατέστησα την αλήθεια. Ζήτησα συγγνώμη ως όφειλα και πάμε για άλλα. Δεν στεναχωρήθηκα με τα σχόλια των δημοσιογράφων. Είμαι συμφιλιωμένη με την πραγματικότητα. Την ξέρουμε όλοι. Εντάξει…

Ισχύει ότι μια εκπομπή με ηχογράφησε χωρίς την άδειά μου. Νομίζω θα κάνω μήνυση για αυτό. Είναι ένα δικαίωμα, το οποίο καταπατείται στον απόλυτο βαθμό. Το να γνωρίζει δηλαδή ο άνθρωπος που καλείται να μιλήσει για κάτι, ότι ηχογραφείται και πόσο μάλλον να χρησιμοποιηθεί κιόλας αυτό σε εκπομπή» τόνισε η Δήμητρα Ματσούκα.

Η γνωστή ηθοποιός δηλώνει αθώα σχολιάζοντας την περιπέτειά της που ξεκίνησε το βράδυ της Τετάρτης (19-11-2025) στη Βουλιαγμένη, όταν συνελήφθη σε μπλόκο της Τροχαίας να οδηγεί πάνω από το όριο ταχύτητας, χωρίς δίπλωμα και πινακίδες, ενώ στο αλκοτέστ που υποβλήθηκε βρέθηκε πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Η Δήμητρα Ματσούκα ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν μεθυσμένη και εμφανίστηκε δυσαρεστημένη από την προβολή που είχε η υπόθεσή της, και ειδικά όσον αφορά στο αποτέλεσμα του αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε.

Ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου μέσα από το «Πρωινό» πως υπήρξε εκπομπή, η οποία κατέγραψε τη γνωστή ηθοποιό χωρίς την άδειά της. Αρχικά ο παρουσιαστής είπε: «Μένω ακριβώς απέναντι και δεν υπάρχει ένας που να πηγαίνει με το όριο ταχύτητας στη συγκεκριμένη περιοχή. Σας το λέω μετά λόγου γνώσεως. Το βλέπω κάθε μέρα. Όλοι πάνε με παραπάνω. Και κάποιοι κάνουν και κόντρες. Κι εμένα με έχουν κρατήσει στο συγκεκριμένο σημείο γιατί ήμουν πάνω από το όριο. Είχα και ασφάλεια και δίπλωμα.

Από εκεί και πέρα, όμως, θέλω να σταθώ στην ανθρωποφαγία. Οι τίτλοι χθες για τη Δήμητρα Ματσούκα ήταν πηχυαίοι. Κι αυτό το περιστατικό που έγινε σε εκπομπή -που δεν ξέρω σε ποια εκπομπή είναι-, την κάλεσε η δημοσιογράφος και την κατέγραψε χωρίς την άδειά της και την προβάλανε. Θα ρωτήσω να μάθω σε ποια εκπομπή έγινε. Όλο αυτό είναι ανθρωποφαγικό. Και βλέπεις ότι τελικά ο επώνυμος δεν έχει ευνοϊκή μεταχείριση».

Για το θέμα που δημιουργήθηκε με τη Δήμητρα Ματσούκα μίλησε στην εκπομπή Live News ο δικηγόρος της, Αλέξης Στεφανάκης και τόνισε πως «είναι πολύ στεναχωρημένη» ενώ σημείωσε πως η ηθοποιός «αδικεί τον εαυτό της», αναφορικά με τη σύλληψη μεθυσμένη και χωρίς δίπλωμα.