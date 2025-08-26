Η Ειρήνη Μουρτζούκου «ήθελε να βγάλει φωτογραφία το νεκρό παιδί της» – Νέα μαρτυρία νοσηλευτή

Νέες μαρτυρίες έρχονται στο φως αναφορικά με την Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία βρίσκεται στη φυλακή καθώς έχει ομολογήσει την δολοφονία 4 παιδιών.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου παραμένει στη φυλακή για την δολοφονία των 4 παιδιών και το Live News εξασφάλισε την μαρτυρία νοσηλευτή που ήταν παρών όταν πέθανε το δεύτερο παιδί της και η ίδια ήθελε να το φωτογραφίσει νεκρό.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο νοσηλευτής η 25χρονη κατηγορούμενη όταν τη ενημέρωσαν οι γιατροί ότι το παιδί της πέθανε αντέδρασε ψύχραιμα και ζήτησε να το φωτογραφίσει με τους ιατρούς να της το αρνούνται.

«Την ημέρα που πέθανε το μωρό της Μουρτζούκου, είχα βάρδια. Τελευταία φορά περάσαμε από το θάλαμο στις 3.00 το πρωί.

Γύρω στις 4.00 ήρθε η Μουρτζούκου και μας είπε: «Ελάτε, το παιδί δεν είναι καλά». Αμέσως έτρεξα στο θάλαμο. Δεν έκανα πάνω από 20 δευτερόλεπτα. Αντίκρισα το μωρό ακίνητο και ωχρό. Είχε την εικόνα θανάτου.

Το έπιασα αμέσως στα χέρια μου και κατάλαβα ότι δεν είχε αναπνοή. Γιατροί έφτασαν το πολύ σε 3 λεπτά και άρχισαν να κάνουν ΚΑΡΠΑ. Περίπου μία ώρα προσπαθούσαν να το επαναφέρουν. Μετά βγήκαν και ενημέρωσαν την Μουρτζούκου για το δυσάρεστο.

Όπως την είδα εγώ, το πήρε ψύχραιμα. Θυμάμαι ζήτησε να δει το μωρό και μάλιστα ήθελε να το τραβήξει και φωτογραφία με το κινητό της όμως οι γιατροί δεν της το επέτρεψαν».

Επιμένει να αρνείται ότι σκότωσε τον Παναγιωτάκη και ετοιμάζεται να υποδείξει άλλο ένοχο

«Αν ανοίξω το στόμα μου, θα κάψω ανθρώπους. Από μικρό, εγώ το είπα, είμαι διάολος εγώ». Προφητική φαντάζει πλέον αυτή η δήλωση της Ειρήνης Μουρτζούκου μετά την αποκάλυψη του δικηγόρου της στο Live News πως θα υπάρξει και νέος κατηγορούμενος στην υπόθεση.

Ο Νίκος Αλεξανδρής, συνήγορος της 25χρονης κατηγορούμενης μιλώντας στο Live News ανέφερε: «Νομίζω θα έχουμε εξελίξεις και δεν θα είναι μόνο η Ειρήνη Μουρτζούκου κατηγορούμενη».

Ενώ έχει ομολογήσει αβίαστα 4 βρεφοκτονίες, την δολοφονία του Παναγιωτάκη την αρνείται πεισματικά. Η καθ’ ομολογίαν βρεφοκτόνος κρατά ακόμα κλειστά τα χαρτιά της διαμηνύοντας ωστόσο πως όταν κληθεί να καταθέσει για τον μικρό Παναγιώτη θα μιλήσει για όλους και για όλα.

Τι ανέφερε στο Live News ο πατέρας του Παναγιωτάκη

Ο πατέρας του Παναγιώτη πάντως λέει στο Live News πως: «Είναι περίπλοκη κατάσταση. Εγώ πιστεύω ότι η Ειρήνη το έχει πειράξει το παιδί, απλά τώρα εντάξει… Δεν ξέρω ρε παιδιά τι να πω; Είμαι κι εγώ λίγο μπερδεμένος. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι αυτές οι δύο ξέρουν από τι έφυγε το παιδί. Ότι είναι πειραγμένο από χέρι είναι, αλλά αυτές οι δύο ξέρουν από τι έφυγε το παιδί. Πόπη και Ειρήνη πάντως περιγράφουν διαφορετικά τα γεγονότα».

Η τελευταία νύχτα του παιδιού

Είναι βράδυ 4ης Αυγούστου, στο σπίτι βρίσκεται η Πόπη, η Ειρήνη, ο μικρός Παναγιώτης και άλλα δύο άτομα. Μία φίλη τους που μάλιστα διανυκτέρευσε μαζί τους και ένας ακόμη φίλος που έφυγε από το σπίτι τα ξημερώματα.

«Το παιδί ήταν μια χαρά. Σου μιλάω ειλικρινά. Δηλαδή μέχρι το βράδυ. Να ’ταν 2-2:30 η ώρα που άρχισε το παιδί και δεν ένιωθε καλά και νομίζαμε ότι ήταν ματιασμένος να σου πω την αλήθεια και τον ξεματιάζαμε», είπε φίλος της Πόπης.

Σημαντική λεπτομέρεια ότι όταν άρχισε η αδιαθεσία του παιδιού η Πόπη απουσίαζε από το σπίτι. Είχε βγει μια βόλτα με την ξαδέλφη της αφήνοντας στο σπίτι την Ειρήνη να προσέχει το παιδί της μαζί με τους άλλους δύο καλεσμένους.

«Κάποια στιγμή το παιδί κάνει εμετό. Πάνω του, πάνω μου και στο πάτωμα. Παίρνει τηλέφωνο η Ειρήνη την Πόπη και της λέει έχουν τελειώσει τα babylino του μικρού και λέει έρχομαι είμαι στον δρόμο», περιέγραψε φίλη της Πόπης.

Η μητέρα επέστρεψε στο σπίτι. Η αδιαθεσία σταμάτησε και ο μικρός αποκοιμήθηκε στην κούνια του. Ο φίλος στο μεταξύ έχει αποχωρήσει από το σπίτι, η Πόπη πήγε στο δωμάτιο της και η Ειρήνη κοιμήθηκε δίπλα στην κούνια του μωρού μαζί με την φιλοξενούμενη.

«Ήταν στην κούνια στο ίδιο δωμάτιο με μένα και την Ειρήνη και κοιμόταν. Δεν είδα κάτι και το πρωί που σηκώθηκα γιατί έπρεπε να φύγω να προλάβω το λεωφορείο, όταν εγώ το είδα το παιδί, τον είδα τον μικρό και ο μικρός κοιμόταν», συμπλήρωσε η φίλη της Πόπης.

Όταν ξύπνησε ήταν ευδιάθετος και χαμογελαστός. Ήπιε ένα μπουκάλι γάλα, έπαιξε με τα παιχνίδια του και δεν έδειξε κανένα σημάδι δυσφορίας.

Πόπη και Ειρήνη πάντως περιγράφουν διαφορετικά τα γεγονότα.

Οι δυο γυναίκες διαφωνούν:

-στο αν υπήρξε καυγάς μεταξύ τους εκείνο το πρωινό,

-στα όσα έγιναν την τελευταία νύχτα που έζησε ο μικρός Παναγιώτης,

-στους ισχυρισμούς της Πόπης για το τηλεφώνημα που έκανε λίγο πριν το παιδί της καταρρεύσει,

-αλλά και στις ώρες των δραματικών γεγονότων.

Η Πόπη πάντως έχει καταθέσει πως τσακώθηκε με την Ειρήνη, λίγα λεπτά πριν πάρουν το δρόμο για το νοσοκομείο, επειδή η ίδια συνομιλούσε στο τηλέφωνο. Η 25χρονη το αρνείται.

Το τηλεφώνημα όμως έχει επιβεβαιώσει το τρίτο πρόσωπο. Η ξαδέλφη της Πόπης. Λίγες μέρες μετά θα παραδεχτεί πως έγινε το τηλεφώνημα αλλά πως δεν την ενόχλησε.

Δεν τσακωθήκαμε το πρωί, δεν τσακωθήκαμε ούτε το προηγούμενο βράδυ ισχυρίζεται η Ειρήνη κάτι που διαψεύδουν και τα δύο άτομα που ήταν μαζί τους εκείνη την νύχτα.