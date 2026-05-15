Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε η σορός του 54χρονου στον Λουδία που δολοφονήθηκε στα Μάλγαρα

Σορός στο σημείο όπου πέταξαν το 54χρονο θύμα δολοφονίας στα Μάλγαρα, εντοπίστηκε σήμερα το πρωί (15.05.2026) στον Λουδία, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις αστυνομικές αρχές τόσο για την ανάσυρσή του από τον ποταμό όσο και για την ταυτοποίησή του.

Οι αρχές εκτιμούν πως η σορός ανήκει στο 54χρονο θύμα της δολοφονίας που συντάραξε τα Μάλγαρα, παρ’ όλ’ αυτά αναμένονται εξετάσεις και για την τελική επιβεβαίωση. Υπενθυμίζεται πως το έγκλημα έγινε το περασμένο Σάββατο (09.05.2026) με τους δράστες να ομολογούν πως πέταξαν την σορό του στον Λουδία για να κρύψουν τα ίχνη τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την κατάθεση των δραστών, όλα έγιναν όταν ξέσπασε καυγάς ανάμεσά στους δύο δράστες και το θύμα. Οι κατηγορούμενοι ισχυρίστηκαν πως το θύμα τους έκλεψε περιστέρια με αποτέλεσμα ο ένας από αυτούς να αρπάξει το όπλο και να πυροβολεί τον 54χρονο.

Αφού του κρέμασαν τούβλα και τον έκρυψαν αρχικά στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου, στη συνέχεια πέταξαν τη σορό στον Λουδία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πολίτης που είδε τους δράστες να μεταφέρουν την σορό, κάλεσε αμέσως τις αρχές και περιέγραψε τις κινήσεις τους. Έτσι ξεκίνησε έρευνα και μέσα σε λίγες ώρες συνελήφθησαν οι 2 Έλληνες ηλικίας 43 και 44 χρόνων.

Κατά την κατάθεσή τους, ομολόγησαν το έγκλημα ενώ περιέγραψαν και τον τρόπο με τον οποίο πέταξαν το θύμα στον Λουδία.

Από εκείνη τη στιγμή μέχρι και σήμερα, αστυνομικές δυνάμεις και ΕΜΑΚ «χτένιζαν» την περιοχή για τον εντοπισμό της σορού, με αποτέλεσμα σήμερα οι έρευνες να αποδώσουν καρπούς.

Για τη δολοφονία στα Μάλγαρα κρίθηκε προφυλακιστέος ο φυσικός δράστης ενώ ο συνεργός του ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα.