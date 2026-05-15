Ρόδος: Μέσα στη τρελή χαρά βρέθηκε ο 52χρονος Βρετανός που είχε αναστατώσει όλο το νησί με την εξαφάνισή του

Οι έρευνες ξεκίνησαν χθες το μεσημέρι, όταν συγγενείς του ανησύχησαν επειδή δεν εμφανίστηκε ποτέ στο ξενοδοχείο που θα έμενε
Σήμερα τα ξημερώματα (15/5/2026) εντοπίστηκε, καλά στην υγεία του και ιδιαίτερα χαρούμενος , ο 52χρονος Βρετανός που χάθηκε στο νησί της Ρόδου με αποτέλεσμα οι συγγενείς του να ειδοποιήσουν τις αρχές και να ξεκινήσει η επιχείρηση εντοπισμού του.

Ο Βρετανός ήρθε στη Ρόδο για διακοπές με την οικογένειά του, όταν μπερδεύτηκε και χάθηκε φτάνοντας στην άλλη πλευρά του νησιού και δημιουργώντας πανικό στους δικούς του οι οποίοι ενημέρωσαν αμέσως την αστυνομία.

Ο 52χρονος που ξεκίνησε από το Μάντσεστερ, ήρθε στη Ρόδο αλλά… μπέρδεψε τα λεωφορεία, όπως είπε στα μέλη της ομάδας (ΕΠΟΜΕΑ) που τον εντόπισαν, με αποτέλεσμα αντί για το Φαληράκι να βρεθεί στην άλλη πλευρά της Ρόδου και συγκεκριμένα στην περιοχή της Ιξιάς.

Οι έρευνες ξεκίνησαν χθες το μεσημέρι, όταν συγγενείς του ανησύχησαν επειδή δεν εμφανίστηκε ποτέ στο ξενοδοχείο που θα διέμενε, ενώ δεν κατάφερε να εντοπιστεί ούτε από τον οδηγό που θα τον μετέφερε από το αεροδρόμιο στο κατάλυμά του.

Επιπλέον ο ίδιος είχε ξεχάσει μέσα στο αυτοκίνητο συγγενικού του προσώπου στην Αγγλία, κατά τη μεταφορά του στο αεροδρόμιο το κινητό του τηλέφωνο, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί του.

