Κάτω Αχαΐα: Επίθεση με μαχαίρι κατά 35χρονου – Τον μαχαίρωσε πισώπλατα δύο φορές και τράπηκε σε φυγή

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό 52χρονου που κατηγορείται για επίθεση με μαχαίρι κατά 35χρονου μετά από καυγά, στην Κάτω Αχαΐα.

Το θύμα μεταφέρθηκε αιμόφυρτο στο νοσοκομείο «Αγ. Ανδρέας» μιας και φέρει 2 τραύματα στην πλάτη από το μαχαίρι. Η επίθεση έγινε αργά το βράδυ της Πέμπτης (14.05.2026) στην οδό Διάκου, στην Κάτω Αχαΐα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τις έρευνες της ΕΛΑΣ, 35χρονος και 52χρονος ξεκίνησαν καυγά, με αποτέλεσμα ο δεύτερος να βγάλει μαχαίρι και να τον καρφώσει πισώπλατα 2 φορές.

Στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Το θύμα βρέθηκε αιμόφυρτο μέσα σε λίμνη αίματος και αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Πάτρας όπου υποβλήθηκε σε χειρουργείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αστυνομικοί που ανέλαβαν τις έρευνες για την υπόθεση, ξεκίνησαν να παίρνουν καταθέσεις και να εξετάζουν βίντεο από κάμερες ασφαλείας, προχωρώντας στην ταυτοποίηση του δράστη. Από εκείνη τη στιγμή αναζητείται.

Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του 52χρονου βρέθηκε και η λάμα που χρησιμοποίησε, γεμάτη με αίματα.