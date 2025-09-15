Η Ειρήνη Μουρτζούκου μιλά μέσα από τη φυλακή: «Είμαι μέσα άδικα και θα αποδείξω την αθωότητά μου – Δεν πείραξα τον Παναγιωτάκη»

Συνέντευξη μέσα από τη φυλακή του Κορυδαλλού, έδωσε η Ειρήνη Μουρτζούκου που έχει προφυλακιστεί για τις δολοφονίες 4 παιδιών ενώ ερευνάται και η εμπλοκή της στην υπόθεση θανάτου του μικρού Παναγιωτάκη.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου έσπασε την σιωπή της στον Γιώργο Λιάγκα και την εκπομπή του «Το Πρωινό». Η συνέντευξή της προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας (15.09.2025). Ο γνωστός δημοσιογράφος την ρώτησε για το πώς περνά τις ημέρες της στη φυλακή, αν έχει πέσει θύμα bullying από άλλες συγκρατούμενές της, για το αν νιώθει πως έχει προφυλακιστεί άδικα και για το αν ευθύνεται για το θάνατο του Παναγιωτάκη.

Η καθ’ ομολογίαν δολοφόνος εξήγησε πως δεν έχει εμπιστοσύνη παρά μόνο στον δικηγόρο της. Σχετικά με το πόρισμα θανάτου του μικρού Παναγιωτάκη, το οποίο αναφέρει πως έφυγε από ανθρώπινο χέρι, η Ειρήνη Μουρτζούκου είπε πως δεν έχει καμία εμπλοκή.

Πώς είσαι Ειρήνη;

Πώς να είμαι; Χάλια είμαι. Προσπαθώ λίγο να προσαρμοστώ στην καθημερινότητα. Είναι δύσκολα πολύ.

Ποια είναι η καθημερινότητά του στη φυλακή; Στο κελί είσαι μόνη σου;

Είμαι με άλλες 2 γυναίκες, απλά είναι δύσκολα γιατί έχουμε διάφορα.

Ποια είναι η σχέση σου με τις άλλες συγκρατούμενες εκεί; Ακούστηκε ότι σου κάνουν bullying, ισχύει αυτό;

Στην αρχή είχαμε κάποιες διαφορές, μετά όχι, είμαστε κανονικά.

Έχεις καλή σχέση με τις άλλες συγκαρτούμενες;

Ναι με ορισμένες, όχι με όλες.

Με ποιους επικοινωνείς εκτός φυλακών; Δηλαδή όπως πήρες τηλέφωνο εμένα, πήρες και άλλους; Με την μητέρα σου μιλάς;

Δεν μιλάω με κανέναν. Πέρα από τον δικηγόρο που μιλάω για την υπόθεση για το τι θα γίνει με τις απολογίες. Μόνο σε αυτόν έχω εμπιστοσύνη, πλέον δεν εμπιστεύομαι κανέναν άλλον. Δεν θέλω κανέναν άλλον.

Θεωρείς ότι είσαι άδικα μέσα στη φυλακή;

Ναι, το πιστεύω και πιστεύω πως θα φανεί. Μπορώ να αποδείξω την αθωότητά μου.

Το τελευταίο πόρισμα για τον θάνατο του Παναγιωτάκη λέει ότι οφείλεται σε δολοφονία. Έχεις εμπλοκή με τον θάνατό του;

Το έχω πει από την πρώτη στιγμή, δεν τον έχω πειράξει ποτέ. Πιστεύω πως τις επόμενες ημέρες θα φανεί.

Πώς βλέπεις τα πράγματα από εδώ και πέρα;

Περιμένω τη δικαιοσύνη να δω τι θα γίνει.

Κρατάς κάποια κακία σε κάποιους ανθρώπους για το πώς σου φέρθηκαν; Δηλαδή στην μαμά σου, στους συγγενείς σου, στην Πόπη;

Σε πολλούς ανθρώπους κρατάω, αλλά δεν θα κάτσω να πω ονόματα.

Πώς βιώνεις τις στιγμές μέσα στη φυλακή; Παίρνεις κάποια βοήθεια; Με ποιον είσαι κοντά;

Παίρνω κάθε τόσο φάρμακα. Δεν αντέχεται εδώ πέρα.