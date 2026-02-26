Η Ελλάδα πρωταθλήτρια Ευρώπης σε μαστογράφους και αξονικούς τομογράφους

Την πρώτη θέση σε μαστογράφους και αξονικούς τομογράφους ανά 100.000 κατοίκους πληθυσμό, διατηρεί η Ελλάδα η οποία βρίσκεται στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την διαθεσιμότητα κρίσιμου ιατρικού εξοπλισμού και υποδομών.

Τα στοιχεία της Eurostat για το 2023 είναι αποκαλυπτικά. Η Ελλάδα διατηρεί επίσης εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις στις χειρουργικές αίθουσες και τους μαγνητικούς τομογράφους, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση.

Η έκθεση αναδεικνύει μια εντυπωσιακή αύξηση της ιατρικής τεχνολογίας στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία, τοποθετώντας την πάνω από παραδοσιακά ισχυρά υγειονομικά συστήματα, όπως της Γερμανίας και της Γαλλίας, σε όρους αναλογίας εξοπλισμού ανά 100.000 κατοίκους.

Eurostat: Η ακτινογραφία της δεκαετούς ανόδου της χώρας μας

Η αύξηση της διαθεσιμότητας διαγνωστικού εξοπλισμού στην Ελλάδα την περίοδο 2013-2023 υπήρξε ραγδαία. Όπως σημειώνει η Eurostat:

«Μεταξύ 2013 και 2023, η μεγαλύτερη αύξηση στη διαθεσιμότητα μονάδων MRI σε σχέση με το μέγεθος του πληθυσμού καταγράφηκε στην Ελλάδα, όπου ο αριθμός των μονάδων ανά 100.000 κατοίκους αυξήθηκε κατά 1,7 μονάδες. Αντίστοιχα, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στη διαθεσιμότητα μονάδων μαστογραφίας καταγράφηκαν στην Ελλάδα και την Κύπρο, με άνοδο 1,8 μονάδων ανά 100.000 κατοίκους η καθεμία».

Συνοπτικά, η Eurostat καταγράφει στην έκθεσή της για τη χώρα μας τα εξής:

1η θέση στους Μαστογράφους: 7,5 μονάδες ανά 100.000 κατοίκους (το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ).

7,5 μονάδες ανά 100.000 κατοίκους (το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ). Κορυφαία στους Αξονικούς Τομογράφους: Πάνω από 4 μονάδες ανά 100.000 κατοίκους.

Πάνω από 4 μονάδες ανά 100.000 κατοίκους. Πρώτη σε ρυθμό ανάπτυξης: Κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση σε μαγνητικούς τομογράφους και μαστογράφους σε βάθος δεκαετίας.

Κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση σε μαγνητικούς τομογράφους και μαστογράφους σε βάθος δεκαετίας. Υψηλή πυκνότητα χειρουργείων: 12,8 αίθουσες ανά 100.000 κατοίκους, κατατάσσοντας τη χώρα πάνω από το γενικό εύρος της πλειονότητας των κρατών-μελών.

12,8 αίθουσες ανά 100.000 κατοίκους, κατατάσσοντας τη χώρα πάνω από το γενικό εύρος της πλειονότητας των κρατών-μελών. Γάμμα Κάμερες: Η Ελλάδα παραμένει ανάμεσα στις ελάχιστες χώρες που πλησιάζουν τα επίπεδα του Βελγίου, το οποίο ηγείται με 2,7 μονάδες.

Παρά την κυριαρχία στις διαγνωστικές υποδομές, η πρόκληση για το ελληνικό σύστημα υγείας παραμένει η βέλτιστη αξιοποίηση αυτού του υπερσύγχρονου στόλου μηχανημάτων, ώστε αυτή η υψηλή διαθεσιμότητα να μεταφράζεται και σε ταχύτερη εξυπηρέτηση και ποιοτικότερη φροντίδα για τον Έλληνα πολίτη.

Οι «πρωτιές» σε αριθμούς: Από τους μαστογράφους στους τομογράφους

Η Ελλάδα αναδεικνύεται η απόλυτη ηγέτιδα δύναμη στην ΕΕ στους μαστογράφους, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αναλογία μηχανημάτων ανά πληθυσμό. Συγκεκριμένα, διαθέτει 7,5 μονάδες ανά 100.000 κατοίκους, ενώ ακολουθούν, η Κύπρος (6,4) και χώρες όπως η Ιταλία, το Βέλγιο και η Φινλανδία που κινούνται σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα (3,4 έως 3,7).

Ανάλογη είναι η εικόνα και στους Αξονικούς Τομογράφους (CT scanners), όπου η Ελλάδα ηγείται της ευρωπαϊκής λίστας μαζί με τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Ιταλία και τη Λετονία, όλες με περισσότερους από 4 τομογράφους ανά 100.000 κατοίκους.

Στον αντίποδα, η Ουγγαρία παρουσιάζει τη χαμηλότερη διαθεσιμότητα με μόλις 1,1 μονάδα.

Στην κατηγορία των Μαγνητικών Τομογράφων (MRI), η χώρα μας φιγουράρει επίσης στην πρώτη τετράδα της ΕΕ, μαζί με τη Γερμανία, τη Φινλανδία και την Ιταλία, αναφέροντας πάνω από 3 μονάδες ανά 100.000 κατοίκους.

Χειρουργικές αίθουσες: 4η στην Ευρώπη η Ελλάδα

Εκτός από τον απεικονιστικό εξοπλισμό, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 4η θέση ανάμεσα σε 20 χώρες της ΕΕ στον αριθμό των χειρουργικών αιθουσών εντός νοσοκομείων.

Πιο συγκεκριμένα:

Βουλγαρία: 19,0 αίθουσες ανά 100.000 κατοίκους

19,0 αίθουσες ανά 100.000 κατοίκους Κύπρος: 17,7 αίθουσες ανά 100.000 κατοίκους

17,7 αίθουσες ανά 100.000 κατοίκους Γαλλία: 15,9 αίθουσες ανά 100.000 κατοίκους

15,9 αίθουσες ανά 100.000 κατοίκους Ελλάδα: 12,8 αίθουσες ανά 100.000 κατοίκους

Η επίδοση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα υψηλή, αν αναλογιστεί κανείς ότι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος στις περισσότερες χώρες κυμαίνεται μεταξύ 6,7 και 12,8 με την Αυστρία να βρίσκεται στην τελευταία θέση της σχετικής λίστας (4,6 αίθουσες).

Παρ’ όλα αυτά, η συγκεκριμένη έκθεση δεν εξετάζει πόσες από τις αίθουσες, ή να μηχανήματα είναι σε πλήρη λειτουργία και αξιοποίηση, καθώς εδώ υπεισέρχεται και το θέμα των ελλείψεων προσωπικού και κυρίως νοσηλευτών.