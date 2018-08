«Η Ελλάδα συντάσσεται με τους εχθρούς μας»: Τουρκική οργή και απειλές για το άσυλο στον Τούρκο αξιωματικό

Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος AKP, του κόμματος του Ερντογάν δηλαδή, σε ένα μπαράζ αναρτήσεων στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter έκανε λόγο για σκανδαλώδη απόφαση να δοθεί άσυλο από την Ελλάδα σε έναν από τους Τούρκους αξιωματικούς και απείλησε πως η Τουρκία δεν… ξεχνάει.

Ο Ομέρ Τσελίκ χαρακτηρίζει τους Τούρκους αξιωματικούς που διέφυγαν στην Ελλάδα μετά την απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου του 2016, «συνωμότες» και «τρομοκράτες». «Είναι μια ακόμη σκανδαλώδης απόφαση από την ελληνική Δικαιοσύνη για να προστατεύσει τους πραξικοπηματίες τρομοκράτες» έγραψε αρχικά ο Τσελίκ.

«Η Ελλάδα έχει υποφέρει πολύ από πραξικοπήματα στο παρελθόν», συνεχίζει και κάνει λόγο για «άλλα κίνητρα» της ελληνικής δικαιοσύνης, την οποία κατηγορεί πως εγκατέλειψε τη νομική οδό για να προστατεύσει «τους συνωμότες του πραξικοπήματος».

«Οι συνωμότες του πραξικοπήματος είναι οι πιο επικίνδυνοι εχθροί του έθνους και του κράτους μας. Η ελληνική Δικαιοσύνη συντάσσεται με τους εχθρούς της Τουρκίας με αυτή την απόφαση», σημειώνει ο Τσελίκ, που δεν διστάζει ακόμη και να απειλήσει την Ελλάδα!

Ούτε λίγο ούτε πολύ κατηγορεί την ελληνική Δικαιοσύνη πως με την απόφαση να χορηγήσει άσυλο στον Τούρκο αξιωματικό, ουσιαστικά στηρίζει (!) την απόπειρα πραξικοπήματος! «Δικαστικές αποφάσεις που προστατεύουν τους πραξικοπηματίες ισοδυναμούν με στήριξη της απόπειρας πραξικοπήματος»…

«Είναι ξεκάθαρο ότι η ελληνική Δικαιοσύνη συντάχθηκε με τους εχθρούς της Τουρκίας και τους συνωμότες του πραξικοπήματος με αυτή την απόφαση. Αυτό είναι πιο σοβαρό και πιο ντροπιαστικό από το να στηρίζεις την τρομοκρατία. Θα συνεχίσουμε τη μάχη κατά των συνωμοτών του πραξικοπήματος όπως κάνουμε και κατά της τρομοκρατία. Σε αυτόν τον αγώνα, δεν θα ξεχάσουμε ποτέ ποιος στήριξε τρομοκράτες δίνοντάς τους όπλα και ποιος προστάτευσε τους πραξικοπηματίες με δικαστικές αποφάσεις», κατέληξε στο… παραλήρημά του ο εκπρόσωπος του Ερντογάν!

Το… παραλήρημα Τσελίκ στο twitter

Greek Council of State has ruled that the coup plotter terrorists who fled to Greece after the failed coup attempt of 15 July will be granted asylum status. It is another scandalous decree by the Greek judiciary to protect coup plotter terrorists. — Ömer Çelik (@omerrcelik) August 22, 2018

Greece suffered a lot from coups in the past but it is obvious now that there are other motives for Greek judiciary to leave the path of law and instead protect coup plotters. — Ömer Çelik (@omerrcelik) August 22, 2018

Coup plotters are the most dangerous enemies of our nation and state. Greek judiciary is siding with enemies of Turkey with this decree. — Ömer Çelik (@omerrcelik) August 22, 2018

Fight against coup plotters should also be based on principles likewise w/ the fight against terrorism. Double standards in fight against terrorism is tantamount to supporting terrorism. Judicial decrees which protect coup plotters are also tantamount to supporting coup attempt — Ömer Çelik (@omerrcelik) August 22, 2018

Crystal clear that Greek judiciary sided with Turkey’s enemies and coup plotters with this decree. This is much more serious and shameful than supporting terrorism. — Ömer Çelik (@omerrcelik) August 22, 2018