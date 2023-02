Η Disneyland® Paris έχει γενέθλια, και η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard σου δίνουν την ευκαιρία να πάρεις μέρος στη μεγάλη γιορτή!

Μπορεί να μοιάζει σαν… χθες, μπορεί εκεί να είμαστε πάντα παιδιά, αλλά κι όμως, πέρασαν 30 χρόνια από την ημέρα που η Disneyland® Paris «γεννήθηκε» στη γαλλική πρωτεύουσα.

Και αν αυτό δεν είναι ευκαιρία για μια μεγάλη γιορτή, τότε τι είναι;

Με φαντασμαγορικά shows, τραγούδια, αγαπημένους ήρωες και πολλή μαγεία γιορτάζονται τα 30α γενέθλια της Disneyland® Paris.

Κι αν θες να γιορτάσεις μαζί με την παρέα σου, αν θες να κάνεις έκπληξη στην οικογένειά σου ή αν απλά έχεις ένα παιδί μέσα σου και θες να πάρεις κι εσύ μέρος σε αυτή τη μεγάλη γιορτή και να ζήσεις από κοντά την εμπειρία, σήμερα έχεις την ευκαιρία.

Στη δίνει η Εθνική Τράπεζα!

Πώς; Χρησιμοποιώντας πιστωτικές κάρτες Mastercard® της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές!

Κάθε φορά που χρησιμοποιείς την πιστωτική σου κάρτα Mastercard® από την Εθνική Τράπεζα, έρχεσαι ένα βήμα πιο κοντά στον ονειρεμένο κόσμο της Disney και κερδίζεις αυτόματα συμμετοχές στην κλήρωση που θα αναδείξει 6 τυχερούς, οι οποίοι θα κερδίσουν ένα ταξίδι στη Disneyland® Paris μαζί με τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Έως και τις 26/03/2023, το ταξίδι στη Disneyland® Paris για τη γιορτή των 30 χρόνων της έρχεται πιο κοντά, καθώς κάθε συναλλαγή ισοδυναμεί με μία συμμετοχή στην κλήρωση, από την οποία θα αναδειχθούν οι 6 τυχεροί.

Οι νικητές του διαγωνισμού θα ταξιδέψουν δωρεάν μέχρι τη Γαλλία, θα λάβουν τριήμερα εισιτήρια εισόδου στα θεματικά πάρκα της Disneyland® Paris και εισιτήρια για τις εκδηλώσεις εορτασμού της 30ής επετείου, και θα μείνουν στο ολοκαίνουριο ξενοδοχείο Disney’s Hotel New York -The Art of Marvel.

Επιπλέον, κουπόνια για αγορές στα καταστήματα της Disneyland® Paris εκπλήξεις, shows, δώρα, γνωριμίες με τους αγαπημένους ήρωες της Disney και φυσικά ο Μίκυ Μάους θα περιμένουν τους νικητές.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ