Καιρός: Έρχεται νέο κύμα ζέστης από το Σαββατοκύριακο με 40άρια – Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια, Λέσβο και Χίο σήμερα

Η πρόγνωση της ΕΜΥ δείχνει πως ο καιρός θα κυλήσει γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα, με αρκετή ηλιοφάνεια και μόνο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά της δυτικής και βόρειας Ελλάδας υπάρχει μικρή πιθανότητα να εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές ή σύντομοι όμβροι, χωρίς όμως να αλλάξει η γενική εικόνα της ημέρας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, ο καιρός θα παραμείνει ιδιαίτερα ζεστός, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 32 έως 35 βαθμούς στα νησιά του Αιγαίου και τους 36, τοπικά ακόμη και 37 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 3 έως 5 μποφόρ στα δυτικά, 4 έως 6 στα ανατολικά και τοπικά έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

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Ωστόσο, τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η ζέστη δεν σταματά εδώ. Ένα νέο και πιο ισχυρό κύμα υψηλών θερμοκρασιών αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα προς το τέλος της εβδομάδας, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει ακόμη περισσότερο και σε ορισμένες περιοχές να αγγίζει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, η γενική τάση των προγνωστικών συγκλίνει σε μια θερμότερη περίοδο, η οποία αναμένεται να κορυφωθεί από τις 8 έως τις 10 Αυγούστου. Ο ίδιος διευκρινίζει ότι πρόκειται για μια εκτίμηση της συνολικής τάσης και όχι για αναλυτική πρόγνωση, καθώς εξακολουθεί να υπάρχει ένας βαθμός αβεβαιότητας.

Με βάση τα σημερινά στοιχεία, το επόμενο δεκαπενθήμερο αναμένεται να κυλήσει με αισθητά υψηλότερες θερμοκρασίες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

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Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, στη Λαμία η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Αθήνα ο υδράργυρος μπορεί να ξεπεράσει τους 38 βαθμούς, εφόσον επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά δεδομένα.

Η γενική εικόνα του καιρού παραμένει ξηρή, χωρίς να διαφαίνεται κάποια οργανωμένη ή γενικευμένη μεταβολή. Ωστόσο, μετά τις 10 Αυγούστου εμφανίζονται τοπικά σήματα αστάθειας, κυρίως σε περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες

Πολύ υψηλός θα είναι ο κίνδυνος για φωτιά αύριο Τετάρτη (05.08.2026) στην Αττική, τη Χίο, τη Λέσβο και περιοχές της Εύβοιας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Σε «πορτοκαλί συναγερμό» θα βρίσκεται για ακόμη μία ημέρα αύριο η Αττική μαζί με τη Χίο, τη Λέσβο και περιοχές της Εύβοιας για τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για αύριο Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής



Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας)



Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου, ΠΕ Λέσβου)

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ για σήμερα

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές ή όμβρους στα ορεινά.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 και στα ηπειρωτικά 36 με 37, τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά στις Κυκλάδες 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 και στη νότια Κρήτη τοπικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι και στα βορειοδυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο Αιγαίο τους 33 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 36 τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός το Σάββατο

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διεθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τμήματα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.