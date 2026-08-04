Φωτιές στην Αττική: «Η μάχη είναι ακόμα ενεργή» – Πυροσβέστης τραυματίστηκε στο πόδι

«Η μάχη είναι ακόμη ενεργή. Ενεργούν οι πυροσβέστες και πριν λίγο μικρό ατύχημα, κάκωση στο πόδι του ωστόσο η μάχη συνεχίζεται. Δεν έχει σταματήσει, δεν είναι ώρα για δηλώσεις αλλά για να δούμε πότε θα σταματήσει αυτή η πολύ δύσκολη πυρκαγιά» δήλωσε το βράδυ της Τρίτης (4/8/26) ο Γιάννης Αρτοποιός, Αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου Πυροσβεστικού Σώματος, για τη μεγάλη φωτιά της Αττικής.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, για τις φωτιές στην Αττική, ο κύριος Αρτοποιός τόνισε ότι «ο ένας επιχειρησιακός άξονας είναι στην Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, που αυτή τη στιγμή είναι σταθερός αρκετά αλλά υπάρχουν πολλά “καντηλάκια| που μπορούν να πυροδοτήσουν κάποιο μέτωπο. Τώρα άπνοια στην περιοχή. Οι δασοκομάντος είναι στα σημεία και κάνουν σάρωση της περιοχής.

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Το δεύτερο που είναι πιο ενεργό είναι αυτό του Κανδηλίου. Στο νοτιοανατολικό κομμάτι της περιμέτρου. Είναι προς το Κανδήλι. Γίνονται χωματουργικές εργασίες με σκαπτικά μηχανήματα και από κοντά είναι οι δασοκομάντος. Έχει κλίση το έδαφος και είναι δύσκολο να σβήσουν οι κορμοί. Πρέπει να ρίξουμε χώμα για να αφαιρέσουμε το οξυγόνο.

Ο τρίτος επιχειρησιακός άξονας είναι το βορειοανατολικό κομμάτι, προς Άγιο Νεκτάριο, Αγία Παρασκευή και έχει αντικριστά τα Βίλλια. Και αυτό το κομμάτι είναι σε ύφεση αλλά μας ανησυχούν οι μικροεστίες και δε μπορούμε να εφησυχάσουμε ούτε σήμερα».

«Οι πυροσβέστες μας θα είναι στο πεδίο για όσο χρειαστεί»

«Οι πυροσβέστες μας δε θα κάνουν βήμα πίσω και θα είναι στο πεδίο για όσο χρειαστεί. Η κούραση είναι μεγάλη αλλά δε θα κάνουν βήμα πίσω μέχρι να σβήσουν και το τελευταίο καντηλάκι.

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Είναι δύσκολη φωτιά γιατί από την πρώτη στιγμή είχαμε δύσκολες καιρικές συνθήκες, αυτό μας στέρησε τα εναέρια μέσα. Δε μπορούσαν να πετάξουν για πολλές ώρες» τόνισε ο Γιάννης Αρτοποιός.

«525 πυροσβέστες βρέθηκαν στο χώρο της πυρκαγιάς και 141 οχήματα που είναι εκεί από την πρώτη στιγμή. Η επιχείρηση είναι μεγάλη και περιλαμβάνει και τον στρατό που ανοίγει αντιπυρικές ζώνες. Επίσης, είχαμε βοήθεια από την περιφέρεια Αττικής και Στερεάς Ελλάδας.

Αύριο (5/8/26) οι περιοχές αυτές θα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και έχει εκδοθεί red code, ο ύψιστος κίνδυνος πυρκαγιάς. Κανείς δε μπορεί να εφησυχάσει. Θα απαιτηθεί χρόνος για να μπορούμε να πούμε ότι ε΄χουμε θέσει σε πλήρη έλεγχο τη φωτιά» κατέληξε.

Για την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026, τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, οι ακόλουθες περιοχές:

Η Περιφέρεια Αττικής

Η Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Η απόφαση ελήφθη καθώς, σύμφωνα με την Ομάδα Έκδοσης του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στις παραπάνω περιοχές προβλέπεται Πολύ Υψηλός Κίνδυνος Πυρκαγιάς.

Η κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) προβλέπει την πλήρη κινητοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, με την ενεργοποίηση και ανάπτυξη του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και των απαιτούμενων μέσων και πόρων, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Παράλληλα, προβλέπεται η δρομολόγηση δράσεων βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τον περιορισμό των επιπτώσεων τυχόν καταστροφικών φαινομένων. Στο πλαίσιο αυτό, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες των περιοχών που τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν ζητήματα ετοιμότητας, συντονισμού και λήψης των αναγκαίων προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών.