Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Στη Δικαιοσύνη προσφεύγουν η μητέρα και η αδερφή του νεκρού Έλληνα χειριστή του ελικοπτέρου

Σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες αποφάσισαν να προχωρήσουν η μητέρα και η αδερφή του αδικοχαμένου ήρωα – Έλληνα χειριστή του ελικοπτέρου τύπου bell που επιχειρούσε στην καταστροφική φωτιά στο Πόρτο Γερμενό.

Όπως έγινε γνωστό το βράδυ της Τρίτης (04.08.2026), η οικογένεια του νεκρού Έλληνα χειριστή του ελικοπτέρου, ο οποίος έδινε τη μάχη απέναντι στην τεράστια φωτιά στο Πόρτο Γερμανό, έδωσαν εντολή σε δικηγορικό γραφείο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες, ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ζητώντας μάλιστα να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι.

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Τις αμέσως επόμενες ώρες θα δηλωθεί παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά παντός υπεύθυνου που με πράξη ή παράλειψη του συνέβαλε στην ανθρωποκτονία.

Η ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου:

«Η μητέρα και η αδερφή του αδικοχαμένου ήρωα – Έλληνα χειριστή του ελικοπτέρου τύπου bell που επιχειρούσε στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, έδωσαν την εντολή στο δικηγορικό μας γραφείο να προβούμε σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες, ενώπιον του κου Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών, δια της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος , προκειμένου να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στον αδόκητο θάνατο του γιου και αδερφού τους Αριστοτέλη και να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι.

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Τις αμέσως επόμενες ώρες θα δηλωθεί παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά παντός υπεύθυνου που με πράξη ή παράλειψη του συνέβαλε στην ανθρωποκτονία ενός εκ των πλέον αξιόμαχων πιλότων μας που με αυτοθυσία έδινε αγώνα όλες αυτές τις μέρες για να σωθούν ζωές και περιουσίες.

Με εκτίμηση,

Βάσω Πανταζή».

Στο βίντεο που ακολουθεί έχει καταγραφεί η στιγμή της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα.

Στη φονική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων βρήκαν τραγικό θάνατο ο 46χρονος Δανός πιλότος Ρούνε Κίνταλ και ο Έλληνας συντονιστής/σύνδεσμος του πληρώματος.