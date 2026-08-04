Μυστράς: Διπλή σύνταξη για τους νεκρούς γονείς του έπαιρνε ο 55χρονος που κρατούσε τη σορό του πατέρα του στον καταψύκτη – Πώς προσπάθησε να παραπλανήσει τους αστυνομικούς

Η ανατριχιαστική υπόθεση που αποκαλύφθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (4/8/26) στον Μυστρά, στη Λακωνία, παίρνει όλο και πιο σοκαριστικές διαστάσεις. Ο 55χρονος που συνελήφθη, φαίνεται πως είχε για τουλάχιστον 2,5 χρόνια στον καταψύκτη, τη σορό του 90χρονου πατέρα του…

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν έγινε καταγγελία στην Αστυνομία ότι κανείς, τα τελευταία 2,5 χρόνια, δεν είχε δει τον 90χρονο άνδρα στον Μυστρά.

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Το πρωί της Τρίτης (4/8/26) ο 55χρονος γιος του ηλικιωμένου κλήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης που άρχισε να ερευνά την υπόθεση. Στο πλαίσιο της εξέτασής του μάλιστα, σύμφωνα με τις επίσημες αναφορές της Αστυνομίας, ο 55χρονος προσπάθησε να κοροϊδέψει και τους αστυνομικούς, λέγοντάς τους ότι ο ηλικιωμένος πατέρας του βρίσκεται σε διαμέρισμα στην Καισαριανή και δέχεται τη φροντίδα μιας οικιακής βοηθού.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί, όταν προσπάθησαν να διασταυρώσουν τα λεγόμενά του, αποκάλυψαν ότι ο ηλικιωμένος δεν βρίσκεται στο συγκεκριμένο διαμέρισμα, αλλά η αδελφή του 55χρονου, η οποία τόνισε στους αστυνομικούς ότι ο ηλικιωμένος ζούσε από το 2001 στον Μυστρά.

Κάπως έτσι, το μεσημέρι πια, οι αστυνομικοί πήγαν για έρευνα στο ξενοδοχείο του 55χρονου, στο οποίο μένει κιόλας, σε περιοχή του Μυστρά. Εκεί, όταν κατέβηκαν στο υπόγειο, βρέθηκαν μπροστά στην ανατριχιαστική αλήθεια:

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Μέσα σε έναν καταψύκτη, βρισκόταν το άψυχο σώμα του ηλικιωμένου. Ο άτυχος άνδρας ήταν γυμνός και τυλιγμένος με νάιλον ενώ πάνω στον καταψύκτη είχαν τοποθετηθεί ξύλα (από πλαϊνά κρεβατιού) τα οποία λειτουργούσαν ως επιπλέον βάρος για καλύτερη στεγανοποίηση του καταψύκτη.

2,5 χρόνια έπαιρνε διπλή σύνταξη για τους νεκρούς γονείς του

Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο 55χρονος, ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή πριν από 2,5 χρόνια. Ωστόσο δεν δήλωσε το θάνατό του για να παίρνει τη σύνταξη τόσο του ίδιου όσο και της μητέρας του. Η γυναίκα είχε φύγει και εκείνη από τη ζωή και όσο ζούσε ο ηλικιωμένος σύζυγός της, έπαιρνε εκείνος χρήματα της σύνταξής της.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας των αστυνομικών βρέθηκε και ένα αεροβόλο πιστόλι και δύο αμπούλες αερίου.

Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

«Εμείς είχαμε να δούμε πάνω από τρία χρόνια τον ηλικιωμένο γιατί πατέρας του 55χρονου ήταν σίγουρα 90 ετών. Ξέραμε ότι πριν από 7 χρόνια είχε πεθάνει η γυναικά του αλλά αυτόν είχαμε να τον δούμε πολύ καιρό» περιέγραψε στο newsit.gr κάτοικος του Μυστρά.

«Το ξενοδοχείο αυτό που τον βρήκαν ήταν του γιου του αλλά δεν λειτουργούσε, καιρό τώρα. Το θύμα είχε ακόμη μια κόρη αλλά και εκείνη δεν την έχουμε δει εδώ και πολλά χρόνια στο χωριό. Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι από αυτή την είδηση, ακούσαμε αστυνομία είδαμε να πηγαίνουν προς εκεί, μετά είδαμε και την νεκροφόρα και μας είπαν την έγινε»…

