Η κακοκαιρία Adel σάρωσε τη Θάσο: Ποτάμια λάσπης οι δρόμοι, παρασύρθηκαν αυτοκίνητα – Συγκλονιστικές εικόνες

Δύσκολες στιγμές περνά η Θάσος, η οποία δοκιμάζεται από το πέρασμα της κακοκαιρίας Adel με τα προβλήματα να είναι πολλά.

Η κακοκαιρία Adel ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής (28.11.2025) την επέλασή της στην Θάσο προκαλώντας καταστροφές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην Ποταμιά της Θάσου έχουν ξηλωθεί δρόμοι μέσα στο χωριό και έχουν πλημμυρίσει σπίτια, επί το πλείστον ισόγεια και αποθήκες. Προβλήματα υπάρχουν και στην περιοχή Παναγιά.

Το νησί δέχτηκε μεγάλα ύψη βροχής σε μικρό χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα στο βόρειο τμήμα, με την Ποταμιά να έχει χτυπηθεί σφοδρά. Δρόμοι μετατράπηκαν σε χείμαρροι, παρκαρισμένα αυτοκίνητα παρασύρθηκαν. Πολλές είναι οι κλήσεις που έχει δεχτεί η πυροσβεστική.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα φαινόμενα συνεχίστηκαν χωρίς διακοπή μέχρι το πρωί του Σαββάτου, ενώ σύμφωνα με τα δεδομένα του αυτόματου σταθμού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, στο νησί καταγράφηκαν 79 χιλιοστά βροχής από τις 00:00 έως τις 11:10.

Ο δήμαρχος Λευτέρης Κυριακίδης απευθύνει έκκληση στους δημότες «να είναι απόλυτα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Ειδικότερα στις Κοινότητες Ποταμιάς, Παναγίας και Θάσου», ενώ επί ποδός παραμένει η Πολιτική Προστασία στο νησί.

Ξεπέρασε τα 250 mm το ύψος βροχής στα Τζουμέρκα

Επίμονες και κατά τόπους ισχυρές βροχοπτώσεις επηρέασαν σε διαδοχικά κύματα σχεδόν όλη την Ελλάδα. Οι βροχές ξεκίνησαν την Τετάρτη 26/11 από τη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Ανατολική Μακεδονία & Θράκη και συνεχίστηκαν έως και σήμερα, Σάββατο 29/11, όπου σημαντικά ύψη υετού καταγράφηκαν και στην ανατολική χώρα, συμπεριλαμβανομένης και της πόλης της Αθήνας. Ως αποτέλεσμα, έχουν σημειωθεί μεγάλα αθροιστικά ύψη βροχής.

Σύμφωνα με το δίκτυο σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το ύψος βροχής ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά σε 54 σταθμούς, τα 80 χιλιοστά σε 98 σταθμούς και τα 60 χιλιοστά σε 183 σταθμούς. Επιπλέον, 3 σταθμοί στην Ήπειρο, και πιο συγκεκριμένα στα Τζουμέρκα, κατέγραψαν πάνω από 200 χιλιοστά, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την ήδη δύσκολη κατάσταση στην περιοχή, καθώς η συνολική μηνιαία βροχόπτωση για τον Νοέμβριο έχει πλέον υπερβεί τα 900-1000 χιλιοστά.

Ο καιρός σήμερα Σάββατο

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου, στη νότια Πελοπόννησο, κατά τόπους στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και μέχρι αργά το απόγευμα στα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα νοτιοανατολικά 7 μποφόρ, στρεφόμενοι αρχικά στα βόρεια και σταδιακά από το μεσημέρι στην υπόλοιπη χώρα σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5, τοπικά στα δυτικά και τα νότια έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς, στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 21 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 22 βαθμούς ενώ στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 14 με 16 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις και από το μεσημέρι λίγες τοπικές νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στη Θράκη ενώ στη Μακεδονία ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά από ανατολικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 και τοπικά τους 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο και τις πρωινές ώρες στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο, σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε δυτικούς βορειοδυτικούς τοπικά στο νότιο Ιόνιο έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στις υπόλοιπες περιοχές σε δυτικούς βορειοδυτικούς τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και μέχρι αργά το απόγευμα στα Δωδεκάνησα θα είναι ισχυρά.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα νότια 7 μποφόρ, στρεφόμενοι από αργά το απόγευμα σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων τις πρώτες πρωινές ώρες στα ανατολικά.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 5 και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή (30.11.2025)

Στο ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα δυτικά και τα νότια με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα νότια τοπικά 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 13 με 15 βαθμούς, στα δυτικά και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 16 με 18, τοπικά στα νοτιοανατολικά ηπειρωτικά τους 19 και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.