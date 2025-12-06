Η κακοκαιρία Byron σαρώνει με καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι: Μακεδονία, Θεσσαλία και άλλες 3 περιοχές στο επίκεντρο

Έως το μεσημέρι του Σάββατου (06.12.2025) θα συνεχίζει η κακοκαιρία Byron να χτυπά με σφοδρές καταιγίδες και βροχές την χώρα. Τα φαινόμενα περιορίζονται πλέον κυρίως στα ανατολικά και από το απόγευμα θα ξεκινήσουν να εξασθενούν.

Η κακοκαιρία Byron θα χτυπήσει τις επόμενες ώρες με καταιγίδες την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Το πρωί του Σαββάτου ήχησε το 112 στους κατοίκους της Υπέρειας Λάρισας λόγω υπερχείλισης του ποταμού Ενιπέα. Την ίδια στιγμή ξεχείλισε και ο Πηνειός στην ευρεία κοίτη του στο ύψος του Βαλομανδρίου στα Τρίκαλα.

Ο Θοδωρής Κολυδάς προειδοποιεί πως αν και θα πέσουν μικρότερα ύψη βροχής από αυτά που σημειώθηκαν τις τελευταίες ώρες, η επικινδυνότητα παραμένει στα ύψη καθώς υπάρχει επιβάρυνση στις πληγείσες περιοχές.

Δείτε που θα βρέξει τις επόμενες ώρες:

«Η κακοκαιρία θα κρατήσει μέχρι τις μεσημεριανές ώρες. Παρότι τα ύψη βροχής θα είναι μικρότερα από αυτά που ήδη σημειώθηκαν η επικινδυνότητα παραμένει υψηλή λόγω της μεγάλης επιβάρυνσης που έχουν ήδη υποστεί οι περιοχές που επλήγησαν», αναφέρει συγκεκριμένα.

Η κακοκαιρία που έπληξε σχεδόν όλη την Ελλάδα προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές, μεταξύ αυτών στην Αττική, τη Λακωνία και τη Μεσσηνία.

Η κακοκαιρία έπληξε σοβαρά μεταξύ άλλων Λακωνία και Μεσσηνία. Σχετικά με την Αττική, το πέρασμά της ήταν καταστροφικό σε Μάνδρα, Νέα Πέραμο και Μέγαρα καθώς προκλήθηκαν πλημμύρες.

Για το λόγο αυτό σύσκεψη θα γίνει σήμερα στο δημαρχείο Μεγαρέων με τη συμμετοχή του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδου για τον συντονισμό και την καταγραφή των ζημιών στις πληγείσες περιοχές. Παράλληλα, επιχειρησιακά κλιμάκια αναμένεται να αναπτυχθούν από σήμερα στη Δυτική Αττική και σε όλες τις πληγείσες περιοχές προκειμένου να ξεκινήσουν οι αυτοψίες.

Στόχος της σύσκεψης, όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, είναι ο άμεσος συντονισμός για την πλήρη καταγραφή των ζημιών και την επιτάχυνση της διαδικασίας αποζημίωσης των πληγέντων από το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας.

Σε ισχύ και σήμερα το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού

Το Έκτακτο Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων με α.α 7 που εκδόθηκε την Τετάρτη 03-12-25 12:30 τοπική, επικαιροποιείται σε Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που ήδη εκδηλώνονται στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας θα συνεχιστούν το Σάββατο (06-12-2025) μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Τα φαινόμενα πιθανώς τοπικά να είναι ισχυρά και να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από ισχυρούς ανέμους.

Το Σάββατο (06-12-2025) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία (περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Χαλκιδικής), μέχρι τις πρωινές ώρες

β. στην ανατολική Μακεδονία (κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα), μέχρι τις πρωινές ώρες

γ. στη Θεσσαλία, μέχρι τις πρωινές ώρες

δ. στην Κρήτη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο καιρός σήμερα 06-12-2025

Στα βόρεια ηπειρωτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, στην ανατολική Μακεδονία, στη Θεσσαλία και μέχρι το μεσημέρι στην Κρήτη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και στα δυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και τοπικά τους 19 και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα ανατολικά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.



Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές τις πρωινές ώρες. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται από το βράδυ.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία (στην Πιερία, την Ημαθία και την Χαλκιδική) καθώς και στην ανατολική Μακεδονία (κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια).

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 και στα θαλάσσια έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 και στη Θράκη έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Άστατος με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και στα δυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα πελάγη βόρειοι βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Στη Θεσσαλία άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές το μεσημέρι – απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από αργά το απόγευμα στα ανατολικά βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Άστατος, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους και κατά διαστήματα. Τα φαινόμενα στην Κρήτη μέχρι το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.



Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Nεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με και πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Βαθμιαία θα εξασθενήσουν και στα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για την Κυριακή 07.12.2025

Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 08.12.2025

Στα ανατολικά ηπειρωτικά (πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης), τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με κατά τόπους βροχές στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά.

Πρόγνωση για την Τρίτη 09.12.2025

Στα ανατολικά και τα νότια λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, κυρίως τις πρωινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 10.12.2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.